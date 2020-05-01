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      Судья приобрел для больниц 1000 респираторов и выделил им 300 тысяч гривен: детали

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      Украинский судья Василий Лемак
      Украинский судья Василий Лемак / Фейсбук-страница судьи

      Пока одни судьи требуют не уменьшать им зарплаты, потому что они, мол, стоят на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19, другие тратят собственные деньги на реальную помощь в преодолении эпидемии.

      Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" на 24 канале рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фонде DEJURE.

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      Она, в частности, привела пример судьи Конституционного суда Украины Василия Лемака, который значительно подключился к борьбе с коронавирусом. Он за собственные средства приобрел 1 000 респираторов высшего уровня защиты и выделил 300 тысяч гривен на нужды больниц.

      Шиба также отметила, что работники апелляционного суда Винницкой области, например, собрали средства для закупки тестов на COVID-19 и передали их областной детской инфекционной больницы.

      Главный специалист информационных технологий Шаргородского районного суда Винницкой области Петр Костенюк с помощью 3D-принтера изготовил 36 защитных щитков (визоров) для местной больницы, – добавила она.

      И рассказала, что судьи и работники Седьмого апелляционного административного суда собрали более 100 000 гривен для фонда "СтопВирус". А коллектив Первого апелляционного административного приобрел дезинфицирующие средства для медицинских учреждений Донецкой и Луганской областей.

      Поэтому премию "Честь недели" за призыв юристам помочь в борьбе с коронавирусом получает судья КСУ Василий Лемак. "Мы также приветствуем и уважаем действия других судей и работников судов по поддержке больниц и закупки медицинских средств", – подчеркнула эксперт.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Смотрите видео "Честь и НЕчесть недели" за 24 апреля 2020:

       

      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Видеоблоги Конституционный суд Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Судьи Новости Украины
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