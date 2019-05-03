Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына

Недавно новости всколыхнула ужасная история. В поселке Шевченково на Харьковщине отец убил 7-летнего сына. 35-летний мужчина толкнул ребенка, и мальчик ударился головой о металлическую кровать. Ребенок неделю жаловался на боль, плохо ходил, но никто не вызвал врачей. Если бы мужчину осудили не условно за предыдущее избиение еще одного своего ребенка, возможно, летального случая и не произошло бы.

НЕчесть недели

Когда мужчину задержала полиция, оказалось, что ранее от его насилия пострадала и четырехгодовалая дочка, больная ДЦП. Тогда, из-за побоев, девочка попала в реанимацию. Дело рассматривалось в Шевченковском районном суде Харьковской области, где мужчину осудили условно.

Если бы горе-отец тогда получил реальное наказание, его сын, вероятнее всего, был бы сейчас живым.

Нам не удалось узнать, кто из судей Шевченковского районного суда тогда принял такое решение, потому что в Едином реестре судебных решений ни одного упоминания об этом деле нет. Однако есть немало других решений судей по всей Украине, которыми фактически отпускают на волю преступников, которые издеваются над детьми.

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В мае 2018 года житель Киевской области вернулся домой навеселе. В комнате было много дыма, и мужчина подумал, что это дети забыли еду в микроволновке. Поэтому он начал руками и ногами бить одного из двух сыновей. Полицию вызвали учителя, которые утром пришли к семье домой. У мальчика осталось всего 8 зубов. Врачи зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ссадины по всему телу.

Дело рассматривал судья Бородянского районного суда Киевской области Геннадий Стасенко. В процессе рассмотрения дела Стасенко просил привезти ребенка на заседание. Судья хотел, чтобы ребенок свидетельствовала об издевательствах своего отца в его же присутствии. К счастью, этого не допустили врачи. Ребенок в это время был на лечении в психиатрической больнице.

В результате судья Геннадий Стасенко признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений сыну, но постановил назначить наказание всего на 1 год с испытательным сроком. Если мужчина в течение 1 года не совершит нового преступления, то наказан не будет. Судья не обратил внимания на то, что обвиняемый ранее злостно не выполнял свои родительские обязанности, и на свидетельства, что это был не первый случай насилия в семье.

На испытательный срок судья отпустил и другого мужчину, который избил двух малолетних ребят, потому что они оскорбляли его сына в школе.



"НЕчесть недели" получает Геннадий Стасенко

Премию "НЕчесть недели" за слишком мягкие наказания мужчинам, которые бьют детей, получает Председатель Бородянского районного суда Киевской области Геннадий Стасенко.

Честь недели

Детей в Украине до сих пор сажают в тюрьму за то, что в других странах не считалось бы преступлением. Большинство несовершеннолетних, которые сейчас отбывают наказание в воспитательных колониях, попали туда за мелкие кражи телефонов, продуктов из магазина или небольшой суммы денег. Конвенция ООН о правах ребенка, которую Украина ратифицировала еще в 1996 году, предусматривает, что заключение несовершеннолетних можно использовать в исключительных случаях как крайнюю меру. Когда другие меры и виды наказаний не помогли научить ребенка, как поступать правильно.

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Приоритетом в работе сотрудников системы правосудия должно быть предупреждение преступлений. Для этого нужно выяснить, почему ребенок совершил ошибки, объяснить ей, почему поступок плохой, и помочь преодолеть трудности, которые привели к совершению преступления. Именно такие задачи перед собой ставит программа восстановления для несовершеннолетних и медиация между несовершеннолетним правонарушителем и потерпевшим.

Медиатор – это посредник, участвующий в процессе, помогает сторонам услышать друг друга: несовершеннолетнему – осознать содеянное, принять ответственность, а пострадавшему – понять, почему именно он стал жертвой, почувствовать себя в безопасности, услышать извинения. А самое главное – получить именно то возмещение, которое хочет он, а не прокурор или судья.

В 2017 году мужчина подбил двух несовершеннолетних похитить имущество из автомобиля, который стоял во дворе. Пока ребята стояли "на шухере" мужчина похитил из салона музыкальный плеер, который стоил всего 200 гривен. По закону ребятам грозило несколько лет лишения свободы.

Судья Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина обратил внимание на то, что несовершеннолетние приняли участие в медиационной встрече с потерпевшим. В процессе встречи они извинились и предложили один день помогать потерпевшему по хозяйству. Кроме того, они возместили ущерб и отремонтировали автомобиль. Потерпевший не хотел, чтобы ребят отправляли за решетку.

Судья решил, что ребята не являются общественно опасными, потому что в процессе медиационной встречи осознали свою вину. Поэтому освободил их от уголовной ответственности.



"Честь недели" получает Сергей Щербина

Премию "Честь недели" за учет результатов медиации в деле несовершеннолетних получает судья Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.