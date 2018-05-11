Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ поймали "на горячем" судью Окружного административного суда города Киева во время получения взятки.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 000 долларов США и было задержано при получении первого "транша" в сумме 2 000 долларов США,

– говорится в сообщении.

Злоумышленницу разоблачили 10 мая. Сейчас прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.

По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержана судья Елена Власенкова.