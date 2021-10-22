Судно протаранило причал под Одессой: предполагают ошибку экипажа

В Черноморском порту недалеко от Одессы 22 октября произошло крушение судна. Причиной этому было то, что корабль не успел вовремя затормозить.

Оно утром врезалось в 18 причал. Анонимные источники сообщили, что это могло случиться из-за ошибки экипажа. Однако окончательную причину пока не назвали.

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Какие повреждения были у корабля

Этот корабль был сухогрузом государственного предприятия. Его в момент аварии ставили к причалу, однако, вероятно, неправильно рассчитали время начала торможения.



Поврежденный причал Черноморского порта / Фото "Думская"

На фото с места видно, что у судна повредилась передняя часть корпуса. Она сильно деформировалась, но не треснула. Люди в результате инцидента не пострадали.



Судно, которое врезалось в причал / Фото "Думская"

Что известно об этом корабле

Он прибыл в Черноморск из турецкого порта Гебзе. Его построили в 1993 году.

Основные характеристики:

длина – 86,4 метра;

ширина – 14,5 метра;

грузоподъемность – 3 092 тонны дедвейта;

осадка – 6 метров.



Маршрут прибытия корабля в порт / Фото "Думская"

Тоже в Одесской области

5 октября спасатели сообщили о том, что произошел пожар буксировочного судна в Измаиле. Туда немедленно отправили 18 сотрудников ГСЧС.

По прибытию они установили, что загорелась одна из кают корабля, который там находился на ремонте. Локализовать возгорание удалось лишь через полтора часа после начала пожара.