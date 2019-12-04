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      Судно с 14 украинцами на борту потерпело крушение у берегов Греции: фото

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      ВВС Греции пытаются эвакуировать украинцев с судна New Leo / maritimebulletin.net

      У берегов Греции в Эгейском море из-за шторма потерпело крушение судно New Leo. На его борту в момент аварии находились 14 моряков из Украины.

      Корабль попал в сильный шторм, из-за чего произошло смещение груза. После этого судно потеряло управление, а его корпус получил крен вдоль оси, сообщает издание Maritime buletin.

      К слову: Моряк из Одессы бесследно исчез с корабля, а судно просто продолжило движение

      Судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм возле островов у греческих берегов.

      Украинцы, которые находятся на борту корабля, уже запросили в береговой охраны Греции эвакуацию. Сейчас проводится операция по спасению экипажа судна. На место аварии направили два корабля береговой охраны и два вертолета Военно-воздушных сил Греции.

      Судно New Leo: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Греция Водный транспорт
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