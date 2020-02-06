Судоходство на Днепре и Припяти: Украина и Беларусь договорились запустить туристический маршрут

В правительстве намерены развивать внутреннее речное судоходство, а также работать совместно с Беларусью над восстановлением курсирования кораблей на Днепре и реке Припять.

Об этом договорились министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и коммуникаций Беларуси во время совместной встречи, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Отметим, что со второй половины 2020 года стартуют первые перевозки внутренним водным транспортом с Беларуси до Черного моря.

Для реализации этого проекта в Украине будут проводить работы по дноуглублению на реках, в частности на Днепре. Это должно привести к росту объемов грузоперевозок по Днепру. Кроме того, в правительстве ожидают принятия законов о внутреннем водном транспорте.

Идею объединения водных путей от Черного до Балтийского моря высказывал также Алексей Гончарук.

Ранее в правительстве сообщали, что реформа внутренне водного транспорта и железной дороги способна обеспечить ускорение роста экономики Украины на 3% ВВП ежегодно. Также там предложили отказаться от речного и других сборов, чтобы стимулировать развитие этой отрасли.

Как планируют развивать туризм с помощью речного транспорта

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с началом навигации на Днепре и Припяти начнутся работы по черпанию и доведению до судноходних глубин. Кроме этого, Украина и Беларусь планируют запустить совместный туристический речной маршрут – Киев-Мозырь-Киев.

Здесь планируют использовать судно "Рассвет", принадлежащее госпредприятию "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.

Что известно о судоходстве на Днепре?

Тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на разных уровнях во время украинско-белорусских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по возобновлению судоходства по Днепру.



Идея проекта заключалась в том, чтобы загружать на территории Беларуси судна смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалочные пункты в портах, что существенно снижает стоимость доставки.



В Беларуси планировали построить порт "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе села Нижние Жары Брагинского района, что находится практически на границе с Украиной. Предполагалось и углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.