Сухопутные войска ВСУ показала технику, которая будет на параде в День Независимости

В этом году в параде войск ко Дню Независимости Украины будет представлено более 200 единиц военной техники. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сообщают, что сейчас проходит подготовка вооружения, техники и парадных расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Все мероприятия по подготовке к параду идут по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлеченные военнослужащие прилагают немало усилий, чтобы парад ко Дню Независимости Украины состоялся на достойном уровне,

– отметил Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко

Военный парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Незалежности.



В году в параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники



Военная техника, которая будет на параде в День Независимости



Сейчас происходит подготовка вооружения, техники и парадных расчетов