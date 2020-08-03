Мужчина, захвативший отделение "Универсал банка" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, имеет диагноз олигофрения. В МВД говорят, что задержанному Сухробу Каримову такой диагноз поставили в 10 лет.

Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Подробнее о нападавшем Кто такой Сухроб Каримов: что известно о террористе, который захватил банк в Киеве

Он добавил, что взрывотехники уже проработали помещение банка, которое захватывал террорист. Никаких взрывоопасных предметов там они не обнаружили.

По информации из родины террориста – Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет,

– рассказал Геращенко.

Что такое олигофрения?

Это умственная отсталость, при которой состояние когнитивных способностей человека значительно ниже среднего уровня. Олигофрения бывает врожденной или приобретенной в раннем возрасте В раннем возрасте выражается уже на 3 году жизни.

Вместе с тем он добавил, что теперь Каримова "ждут суд и много лет тюрьмы". Геращенко также отметил: в Украине Каримов до сих пор вел спокойный образ жизни, а к уголовной ответственности не привлекался.

Что известно о захвате отделения банка в Киеве: коротко