У него с детства диагноз олигофрения, – МВД о задержанном террористе Каримове
Мужчина, захвативший отделение "Универсал банка" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, имеет диагноз олигофрения. В МВД говорят, что задержанному Сухробу Каримову такой диагноз поставили в 10 лет.
Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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Он добавил, что взрывотехники уже проработали помещение банка, которое захватывал террорист. Никаких взрывоопасных предметов там они не обнаружили.
По информации из родины террориста – Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет,
– рассказал Геращенко.
Что такое олигофрения?
Это умственная отсталость, при которой состояние когнитивных способностей человека значительно ниже среднего уровня. Олигофрения бывает врожденной или приобретенной в раннем возрасте В раннем возрасте выражается уже на 3 году жизни.
Вместе с тем он добавил, что теперь Каримова "ждут суд и много лет тюрьмы". Геращенко также отметил: в Украине Каримов до сих пор вел спокойный образ жизни, а к уголовной ответственности не привлекался.
Что известно о захвате отделения банка в Киеве: коротко
- Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", который расположен в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.
- Туда пришел мужчина, который угрожал взорвать отделение взрывчаткой. Он попросил вызвать полицию, а людям позволил выйти. Добровольно с ним осталась руководитель банка.
- Впоследствии стало известно больше информации о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.
- Требованием злоумышленника была встреча со СМИ.
- В 14:50 правоохранители взяли штурмом помещение банка, освободили заложницу и захватили террориста.