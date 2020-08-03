В Киев 3 августа 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение "Универсал банка" в ТЦ "Леонардо". Мужчина сообщил, что у него есть взрывчатка, и требовал допустить к нему СМИ. Во время спецоперации Каримова задержали. Что известно о злоумышленнике – читайте в материале 24 канала.

Каримов работал в Киеве официантом

Сухроб Каримов родился в 1988 году в Узбекистане. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Как отметил в фейсбуке блогер Александр Довгий, Каримов работал официантом в одном из киевских заведений. Также мужчина вроде бы не гнушался дешевыми наркотиками. Будущий террорист проживал в хостелах, однако оттуда его выгоняли.

По предварительной информации, мужчина был женат. У него есть дети.

Обратите внимание! Как сообщил 24 каналу советник главы МВД Зорян Шкиряк, Каримов находился на территории Украины вполне законно. У него был вид на жительство до 2023 года.

Каримов в соцсетях призвал убить политиков

В соцсетях Каримов был довольно агрессивным. Он призвал к джихаду, а также был настроен против политиков.

Обьявляю джихад – убей неверного,

Убей всех, кого только знаешь

Начни с Кадырова – я в рот его е**л

Убей Путина – убей эту мразь

Убей шейха – издевайся над ним

Убей Елизавету – псведокоролеву Англии

Убей всех политиков – неважно какая страна

Убей всех судей и прокуроров

Убей все, кто мешает жить,

– писав Карімов у соцмережах.

Каримов представился "Святым Духом"

Когда журналисты нескольких телеканалов вошли в помещение "Универсал банка", Каримов представился как "Я – Святой Дух, Господь Бог". А на вопрос о мотивации своих действий ответил: "А Вас все устраивает в жизни? Да все не так, люди".



Каримов работал в Киеве официантом / Фото из соцсетей Сухроба Каримова



Мужчине – 32 года / Фото из соцсетей Сухроба Каримова

Захват банка в Киеве: коротко

Утром 3 августа неизвестный мужчина пришел в "Универсал банк", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям позволил выйти. Добровольно осталась руководитель банка.

Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.

Сначала единственным требованием злоумышленника была встреча со СМИ. Далее он просил о 40 тысячах гривен. Еще одним требованием были кофе и сигареты.

После встречи с журналистами начались и политические требования. Он требовал задержать представителей власти.

Силовики сразу же устроили специальную операцию для освобождения заложницы и задержания террориста. За несколько минут до 15 часов злоумышленника задержали.

Смотрите видео задержания террориста: