Захват банка в Киеве: что известно о террористе Сухробе Каримове
В Киев 3 августа 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение "Универсал банка" в ТЦ "Леонардо". Мужчина сообщил, что у него есть взрывчатка, и требовал допустить к нему СМИ. Во время спецоперации Каримова задержали. Что известно о злоумышленнике – читайте в материале 24 канала.
Каримов работал в Киеве официантом
Сухроб Каримов родился в 1988 году в Узбекистане. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Как отметил в фейсбуке блогер Александр Довгий, Каримов работал официантом в одном из киевских заведений. Также мужчина вроде бы не гнушался дешевыми наркотиками. Будущий террорист проживал в хостелах, однако оттуда его выгоняли.
По предварительной информации, мужчина был женат. У него есть дети.
Каримов в соцсетях призвал убить политиков
В соцсетях Каримов был довольно агрессивным. Он призвал к джихаду, а также был настроен против политиков.
Обьявляю джихад – убей неверного,
Убей всех, кого только знаешь
Начни с Кадырова – я в рот его е**л
Убей Путина – убей эту мразь
Убей шейха – издевайся над ним
Убей Елизавету – псведокоролеву Англии
Убей всех политиков – неважно какая страна
Убей всех судей и прокуроров
Убей все, кто мешает жить,
– писав Карімов у соцмережах.
Каримов представился "Святым Духом"
Когда журналисты нескольких телеканалов вошли в помещение "Универсал банка", Каримов представился как "Я – Святой Дух, Господь Бог". А на вопрос о мотивации своих действий ответил: "А Вас все устраивает в жизни? Да все не так, люди".
Каримов работал в Киеве официантом / Фото из соцсетей Сухроба Каримова
Мужчине – 32 года / Фото из соцсетей Сухроба Каримова
Захват банка в Киеве: коротко
- Утром 3 августа неизвестный мужчина пришел в "Универсал банк", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям позволил выйти. Добровольно осталась руководитель банка.
- Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.
- Сначала единственным требованием злоумышленника была встреча со СМИ. Далее он просил о 40 тысячах гривен. Еще одним требованием были кофе и сигареты.
- После встречи с журналистами начались и политические требования. Он требовал задержать представителей власти.
- Силовики сразу же устроили специальную операцию для освобождения заложницы и задержания террориста. За несколько минут до 15 часов злоумышленника задержали.
Смотрите видео задержания террориста: