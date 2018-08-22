Суицидальная игра для подростков "Момо": в Украине появилась первая жертва

В Кривом Роге 13-летняя девочка София выпрыгнула из окна шестого этажа. В ходе расследования выяснилось, что в контактах ее мобильного телефона была ссылка на "Момо".

Об этом сообщил сайт УНИАН.

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Как рассказали друзья девочки, София была подписана и на суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова", однако поступок своей подружки подростки больше связывают именно с "Момо", ведь она сильно интересовалась этой игрой и даже смогла с ней связаться.

Девочка София, которая пыталась совершить самоубийство из-за игры "Момо"

Соня показывала друзьям ужасное видео, которое ей якобы послала Момо. Позже стало известно, что девочка разослала своим друзьям сообщение: "Прощайте, я сегодня уйду". Несколько друзей, получив странное сообщение, бросились к ее дому, где увидели ее сидящей на подоконнике. Перед тем, как прыгнуть вниз, София для чего-то закрыла пальцами нос, будто собиралась нырять.

Девочку доставили в детскую больницу. В первые дни медики не давали никаких прогнозов.

Были попытки выйти из комы. Поэтому девочку ввели в искусственный сон. Главное сегодня – это состояние головного мозга и легких

– рассказали врачи.

Сейчас стало известно, что девочка вышла из комы, но ее состояние остается стабильно тяжелым. В полиции сообщили о том, что было открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".