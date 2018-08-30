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Суицидальная игра "Момо" в Украине: жертвой стал парень из Днепропетровщины 18+

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Игра "Момо" подтолкнула к самоубийству парня из Днепропетровщины
Игра "Момо" подтолкнула к самоубийству парня из Днепропетровщины / Иллюстративное фото

В среду, 29 августа, в Каменском на Днепропетровщине парень наложил на себя руки из-за участия в суицидальной игре МОМО. Так, на жилмассиве БАМ парень прыгнул с крыши многоэтажки и упал на козырек парадного входа.

Об этом сообщает ресурс 5692.

Старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко сообщила, что по данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

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Местные жители предположили, что самоубийцу к такому поступку подтолкнула игра "Момо", которая разлетелась целым миром.

Сейчас устанавливаются все возможные причины самоубийства.

Момо гру самогубство жертви

Парень прыгнул с крыши дома из-за игры "Момо"Гра Момо Україна суїцид жертви
Погибший парень, который играл в "Момо"

Напомним, накануне в Кривом Роге 13-летняя София выпрыгнула из окна шестого этажа. В контактах ее мобильного телефона была ссылка на "Момо".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Самоубийство
Источник: 24 Канал
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