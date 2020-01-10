Суэцкий кризис: почему три страны внезапно пошли в наступление против Египта – интересные факты

В 1869 году построили Суэцкий канал, который обеспечил кратчайшую связь между Средиземным морем и Индийским океаном. Его финансировали правительства Франции и Египта. Однако уже через 6 лет из-за финансового кризиса египетскому хедиву пришлось продать свои акции. Поэтому следующие 87 лет контроль над Суэцким каналом принадлежал Франции и Великобритании.

Однако в 1956 году Президент Египта Гамаль Насер решил благодаря этому пути собрать средства для строительства Асуанской плотины. Он распорядился национализировать канал. Вскоре такое решение привело к вооруженным конфликтам, которые вошли в историю под названием Суэцкий кризис.

Читайте также: Третий Рейх понес огромные убытки: детали легендарной британской атаки

Что предшествовало национализации канала

Было несколько событий, которые настораживали британские и французские правительства. Они были связаны с деятельностью Насера в сфере внутренней политики. Одним из основных пунктов проведения реформ была модернизация и перевооружение египетской армии. Тогда президент Египта обратился к Великобритании и Соединенным Штатам Америки по поводу продажи вооружения.



Президент Египта Гамаль Насер

Однако еще в 1950 году между США, Великобританией и Францией была подписана Трехсторонняя декларация, по которой было предусмотрено ограничение поставок оружия на Ближний Восток. Продажа его Египту могла быть реальной только в случае присоединения страны к Багдадскому пакту, который имел целью создание стратегического пояса блоков у границ СССР, чтобы предотвратить советскую экспансию на Ближний Восток. Однако такие условия не устраивали Насера. В соответствии с этим любые попытки президента Египта получить оружие от США или Великобритании не имели успеха. Тогда Насер обратился с просьбой о поставках оружия к советскому послу.

Соглашение между Египтом и Чехословакией

Союз не заставил египтян ждать. Уже 21 сентября 1955 года между Египтом и Чехословакией было подписано соглашение о поставках военной техники на сумму около 400 миллионов долларов.

Интересно: Взрыв в прямом эфире: видео жуткой катастрофы шаттла "Челленджер"

После отказа от Багдадского пакта, сближения Египта с Советским Союзом и национализации Суэцкого канала, правительство Великобритании практически не сомневалось, что решить конфликт мирным путем не удастся. Глава британского правительства Энтони Иден считал, что необходимо немедленно провести военную операцию и физически устранить Насера. Для реализации этого плана ему была нужна поддержка парламента, однако даже внутри партии существовали разногласия по этому вопросу.

Так называемая "Суэцкая группа" в парламентской фракции требовала, чтобы правительство противодействовало установлению египетского контроля над каналом любыми способами, учитывая применение крайних мер. Однако так называемые консерваторы настаивали, что военные акции следует начинать только в случае поддержки этого решения правительством США. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, неодобрительно относились к старомодному колониализму. Тогдашний президент Дуайт Эйзенхауэр четко дал понять британцам, что американское общественное мнение не поддержит военное решение.



Президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр

Объединение стран против Египта

Французское правительство также было недовольно политикой Насера. Кроме национализации Суэцкого канала, глава Египта поддерживал восстание Фронта национального освобождения в Алжире, который в то время был департаментом французской метрополии. Премьер-министр Франции Ги Молле сравнивал националистическую политику Насера с политикой Гитлера.



Премьер-министр Франции Ги Молле

Французское правительство было серьезно настроенно на отвоевание канала и вскоре нашло себе более решительного, по сравнению с Великобританией, союзника. Им оказался Израиль.

Война за независимость Израиля, которую вели против ряда арабских государств на протяжении 1947 – 1949 годов закончилась заключением соглашений о постоянном мире. Однако, в 1954 году египетский министр Салах Салим объявил, что его страна никогда не будет устанавливать мир с Израилем. До 1956 года между Египтом и Израилем возникали постоянные политические и экономические конфликты, которые неоднократно провоцировали применение оружия.

Когда же израильское руководство уверилось в том, что Насер готовится к войне, они без колебаний согласились поддержать военные действия. Впоследствии правительства Франции, Великобритании и Израиля во французском городе Север подписали соглашение о совместных действиях против Египта.

Начало конфликта

1 апреля 1956 года в Израиль прибыли первые 20 французских истребителей. Французы начали медленно формировать свои военные силы на территории Израиля.



Военные на территории Израиля

29 октября израильтяне начали военную операцию "Кадеш". Парашютный батальон захватил перевал "Метла". Еще три подразделения перешли египетскую границу и двинулись в разных направлениях. Были захвачены Шарм-эш-Шейх, на побережье Эт-Тиран и укрепленный район Абу-Агейла. Египетские силы на Синайском полуострове были разбиты.

Военные действия

На следующий день во время операции "Мушкетер" Великобритания и Франция выдвинули Египту и Израилю требование отвести войска на 10 миль от Суэцкого канала. Насер отказался подчиниться ультиматуму. Таким образом дал повод европейцам начать военные действия.

С 31 октября до 6 ноября Британия и Франция уничтожили египетскую авиационную и техническую инфраструктуру. Также захватили города Порт-Саид и Порт-Фуад. Однако потеряли десятки военных.

Погибли:

11 французов;

24 британца.

Еще 129 военных были ранены.

Жертвы среди египтян:

10 тысяч гражданских служащих;

650 военных.

Решение конфликта

Из-за обострения конфликта 2 ноября 1956 года созвали чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. На первом же заседании утвердили предложенную США резолюцию с требованием прекратить огонь и отвести войска.

К теме: Бомбардировка Дрездена: страшная атака, которая уничтожила тысячи жизней и превратила город в руины

Израиль завершил военные действия 5 ноября, заняв последнюю египетскую крепость на Синайском полуострове. В тот же день советское правительство, чтобы остановить конфликт, направило Идену и Молле угрозы по использованию всех видов современного оружия. Однако эти обвинения не слишком повлияли на ведение военных действий. Решительно настроенное правительство Великобритании сломало американское давление.

Соединенные Штаты заявили, что кредитная заявка Великобритании на миллиард долларов напрямую зависит от прекращения огня. Поэтому Великобритания согласилась прекратить военные действия в Египте при условии размещения в зоне конфликта чрезвычайных сил ООН.

До 22 декабря 1956 года все подразделения покинули территорию Египта. Чуть позже израильские войска также были вынуждены покинуть оккупированный Синай. Разрушив всю военную инфраструктуру, они оставили полуостров в марте следующего года. Расчистка Суэцкого канала и завершение кризиса началось 27 декабря 1956 года. Операцию осуществлял флот, который финансировала Организация Объединенных Наций.



Завершение военных действий