В Сумах, кроме красной зоны, могут ввести и жесткий карантин. Это случится, если в течение недели не улучшится ситуация с коронавирусом. В больницах города начали заканчиваться свободные места.

Заболеваемость в городе постепенно уменьшается, однако количество больных в тяжелом состоянии – неизменное. Об этом сообщили во время совещания городского совета 12 апреля.

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Что говорит мэр Сум

Город продолжает находиться в красной зоне. С 3 по 11 апреля там действуют дополнительные карантинные ограничения: запрет посещать места отдыха и все учебные заведения.

Однако заболеваемость в Сумах остается на высоком уровне. Как сообщает The Sumy Post, из-за этого городской голова Александр Лысенко допустил введение жесткого карантина. Однако пока коммунальная власть не делает окончательные выводы и будет наблюдать за динамикой заболеваемости и госпитализации.

Мы – почти на пике, нам не надо на этом пике долго находиться. К сожалению, те меры, которые мы делаем, не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас будет как экзамен,

– добавил Лысенко.

Какова статистика заболеваемости в Сумах

По словам руководителя городского управления здравоохранения Елены Чумаченко, в Сумах ежедневно выявляют 200–300 человек с COVID-19. За сутки 11 апреля там зафиксировали 167 заражений.

Что происходит в медицинских учреждениях города

В большинстве больниц ситуация остается напряженной, а медицинский персонал работает со значительной перегрузкой.

В городских больницах находятся 340 человек, из них 255 пациентов – на кислородной поддержке.

В частности, критической остается ситуация в детской клинической больнице, где из 26 пациентов самостоятельно дышат только 3.

Сейчас для взрослых лиц с COVID-19 осталось всего 17 свободных коек с кислородом, а для детей – 64.

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне карантина находятся 13 регионов: Киев и Киевская область, Житомирская, Одесская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Черкасская, Львовская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская области. Как сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, из них уже 3 подходят к тому, чтобы через несколько дней перейти в желтую зону.