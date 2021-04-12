Жесткий локдаун хотят ввести и в Сумах: ситуация в больницах – критическая
В Сумах, кроме красной зоны, могут ввести и жесткий карантин. Это случится, если в течение недели не улучшится ситуация с коронавирусом. В больницах города начали заканчиваться свободные места.
Источник:Горсовет Сум
Заболеваемость в городе постепенно уменьшается, однако количество больных в тяжелом состоянии – неизменное. Об этом сообщили во время совещания городского совета 12 апреля.
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Что говорит мэр Сум
Город продолжает находиться в красной зоне. С 3 по 11 апреля там действуют дополнительные карантинные ограничения: запрет посещать места отдыха и все учебные заведения.
Однако заболеваемость в Сумах остается на высоком уровне. Как сообщает The Sumy Post, из-за этого городской голова Александр Лысенко допустил введение жесткого карантина. Однако пока коммунальная власть не делает окончательные выводы и будет наблюдать за динамикой заболеваемости и госпитализации.
Мы – почти на пике, нам не надо на этом пике долго находиться. К сожалению, те меры, которые мы делаем, не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас будет как экзамен,
– добавил Лысенко.
Какова статистика заболеваемости в Сумах
По словам руководителя городского управления здравоохранения Елены Чумаченко, в Сумах ежедневно выявляют 200–300 человек с COVID-19. За сутки 11 апреля там зафиксировали 167 заражений.
Что происходит в медицинских учреждениях города
- В большинстве больниц ситуация остается напряженной, а медицинский персонал работает со значительной перегрузкой.
- В городских больницах находятся 340 человек, из них 255 пациентов – на кислородной поддержке.
- В частности, критической остается ситуация в детской клинической больнице, где из 26 пациентов самостоятельно дышат только 3.
- Сейчас для взрослых лиц с COVID-19 осталось всего 17 свободных коек с кислородом, а для детей – 64.
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