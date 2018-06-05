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Сумасбродный Том Круз прыгнул с парашютом с рекордной высоты ради фильма: видео

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Том Круз в
Том Круз в "Миссия невыполнима: Последствия" 2018 / Скриншот из видео

Голливудский киноактер Том Круз, который известен выполнением тяжелых трюков на съемочных площадках, в этот раз тоже изрядно удивил фанатов. Ради фильма "Миссия невыполнима: Последствия" он прыгнул с парашютом с высоты почти 8 тысяч метров.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Смелый актер уже давно решил все трюки в этой кинокартине выполнять самому. Киностудия Paramount Pictures, которая занялась созданием шестой по счету ленты в франшизе, поделилась видео, на котором 55-летний Круз выполняет прыжок с парашютом с высоты 7600 метров.

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Для съемки такого кадра съемочная группа специально построила огромную аэродинамическую трубу. Сами же съемки проходили в ОАЭ, и у операторов было всего 3 минуты, чтобы снять этот трюк перед восходом солнца.

Том Круз в "Миссия невыполнима: Последствия" 2018: смотреть видео онлайн

 

Как известно, такой тяжелый прыжок относится к военным маневрам, поскольку парашют раскрывается как можно ближе к земле, – на высоте менее 600 м. Поскольку такие прыжки выполняются из тропосферы, где максимальная высота достигает 10 км, то актер прыгал в теплой одежде и с индивидуальным дыхательным аппаратом.

Также для Тома Круза сконструировали специальный шлем, который в случае опасного случая во время прыжка мог бы обезопасить актера от кислородной недостаточности, гипервентиляции и барометрического удара.

Напомним, что мировая премьера ленты "Миссия невыполнима: Последствия" запланирована на 26 июля 2018 года. Во время съемок кинокартины с Томом Крузом уже случилась неприятная ситуация: зимой актер получил тяжелую травму ноги в результате неудачного трюка во время перепрыгивания между домами.

Теги: экстрим Голливуд Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
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