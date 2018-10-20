Сумасшедшие образы: звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон снялась в яркой фотосессии

Голливудская актриса Дакота Джонсон, сыгравшая главную роль в провокационных фильмах по роману "50 оттенков серого", снялась в фотосессии для журнала W Magazine и дала откровенное интервью, в котором рассказала о трудностях и удовольствиях в фильме "Суспирии" режиссера Луки Гуаданьино.

Об этом она рассказала в интервью изданию W Magazine.

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Дакота призналась, что очень любит смотреть хорроры и называет фильм "Суспирия" сумасшедшим.

Совершенно тревожный, и удивительно, насколько некомфортно он заставляет вас чувствовать себя. Если бы я не видела много фильмов ужасов, я бы подумала, что это полнейший вынос мозга,

– отметила Джонсон.

Кроме того, актриса рассказала, что для роли танцовщицы в фильме она начала работать над своим телом с помощью силовых тренировок.

"Затем, за четыре-пять месяцев до съемок, я начала работать с хореографом. В то время я еще снималась в 50 оттенках. За два-три месяца до съемок я поехала в Италию, чтобы работать с другим хореографом и тренироваться с танцорами", – рассказала звезда.



Дакота Джонсон для W Magazine

По ее словам, съемки оказались действительно сложными, что потом у нее были ночные кошмары.

"У меня были сумасшедшие. Это не значит, что съемки были ужасными. Но это была не легкая, веселая работа. Было холодно и темно, люди получали ранения. Я получила травму. Мой персонаж, Сюзи, имеет 3-4 танцевальных номера, на самом деле она во всех танцевальных номерах. Потом у нее было прослушивание – много физической активности, преобладает актерское мастерство. Мы снимали весь день, а потом проводили несколько часов в этой холодной, черной гостиниц. Я повредила спину, потом мой мышечный спазм дошел до такой степени, что я не могла двигаться. Это были опасные съемки. Такие вещи случались все время", – поделилась Дакота.



Дакота Джонсон для W Magazine

Автором снимков также стал сам Гуаданьино, образы были созданы стилистом Сарой Мунвес. Для фотосессии была использована одежда от Valentino, Chanel, Redemption, Dior.



Дакота Джонсон для W Magazine



Дакота Джонсон для W Magazine