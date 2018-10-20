12:31
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Сумасшедшие образы: звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон снялась в яркой фотосессии

      634 Читати новину українською
      Дакота Джонсон
      Дакота Джонсон / W Magazine

      Голливудская актриса Дакота Джонсон, сыгравшая главную роль в провокационных фильмах по роману "50 оттенков серого", снялась в фотосессии для журнала W Magazine и дала откровенное интервью, в котором рассказала о трудностях и удовольствиях в фильме "Суспирии" режиссера Луки Гуаданьино.

      Об этом она рассказала в интервью изданию W Magazine.

      Читайте также: Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон впервые прокомментировала слухи о беременности

      Дакота призналась, что очень любит смотреть хорроры и называет фильм "Суспирия" сумасшедшим.

      Совершенно тревожный, и удивительно, насколько некомфортно он заставляет вас чувствовать себя. Если бы я не видела много фильмов ужасов, я бы подумала, что это полнейший вынос мозга,
      – отметила Джонсон.

      Кроме того, актриса рассказала, что для роли танцовщицы в фильме она начала работать над своим телом с помощью силовых тренировок.

      "Затем, за четыре-пять месяцев до съемок, я начала работать с хореографом. В то время я еще снималась в 50 оттенках. За два-три месяца до съемок я поехала в Италию, чтобы работать с другим хореографом и тренироваться с танцорами", – рассказала звезда.


      Дакота Джонсон для W Magazine

      По ее словам, съемки оказались действительно сложными, что потом у нее были ночные кошмары.

      "У меня были сумасшедшие. Это не значит, что съемки были ужасными. Но это была не легкая, веселая работа. Было холодно и темно, люди получали ранения. Я получила травму. Мой персонаж, Сюзи, имеет 3-4 танцевальных номера, на самом деле она во всех танцевальных номерах. Потом у нее было прослушивание – много физической активности, преобладает актерское мастерство. Мы снимали весь день, а потом проводили несколько часов в этой холодной, черной гостиниц. Я повредила спину, потом мой мышечный спазм дошел до такой степени, что я не могла двигаться. Это были опасные съемки. Такие вещи случались все время", – поделилась Дакота.


      Дакота Джонсон для W Magazine

      Автором снимков также стал сам Гуаданьино, образы были созданы стилистом Сарой Мунвес. Для фотосессии была использована одежда от Valentino, Chanel, Redemption, Dior.


      Дакота Джонсон для W Magazine


      Дакота Джонсон для W Magazine


      Дакота Джонсон для W Magazine
       

      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук