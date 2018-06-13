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Сумку Hermes Birkin продали за рекордную сумму на европейском аукционе: детали

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Сумку Hermes Birkin продали за рекордную сумму на аукционе
Сумку Hermes Birkin продали за рекордную сумму на аукционе

12 июня в Лондоне состоялся традиционный аукцион Christie's. Торги отличились установлением нового рекорда.

Об этом сообщает ВВС.

Подержанную сумку бренда Hermes Birkin сумели продать за 217 114 долларов. Поэтому продажа этого аксессуара установил новый рекорд в Европе. Самая дорогая же сумка в мире была продана в 2017 году за 380 тысяч долларов.

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Согласно описанию, сумка золотого цвета изготовлена в 2008 году из кожи крокодила. Замок стильного аксессуара сделан из белого золота и украшен бриллиантами. Ее ширина составляет всего 30 сантиметров, а состояние 10-летнего изделия принадлежит к так называемой "второй ступени". Это означает, что на сумке нет видимых повреждений.


Одна из самых дорогих сумок мира

Автор аксессуара назвал его Birkin Himalaya, поскольку его цвет напоминает склоны Гималаев. С аксессуарами Hermes Birkin были замечены американские звезды, в частности, Ким Кардашян, Виктория Бекхэм и Селин Дион. Поэтому, вероятно, аксессуар приобрела голливудская знаменитость.

Известно, что сумки Hermes Birkin стоят от 9,3 тысячи долларов. Однако изделие нелегко приобрести, так как желающих иметь стильный аксессуар слишком много. Поэтому даже звезды должны ждать свою очередь.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Аукцион
Источник: 24 Канал
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