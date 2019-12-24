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      Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все коммуслуги

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      Суммы в платежке за тепло снизятся на 30% / 24 канал

      Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Кабмина решения о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся платежки за другие коммунальные услуги.

      "С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", – сообщил в телеграмм-канале украинский премьер Алексей Гончарук.

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      Он добавил, что 24 декабря на Совете развития общин и территорий обратился к городским главам и органам местного самоуправления с требованием, чтобы они провели соответствующие перерасчеты.

      Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах,
      – добавил Гончарук.

      В то же время во время Совета развития общин и территорий Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства уменьшения сумм в платежках остальных коммунальных услуг.

      Мы знаем, что цены на газ снизились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет,
      – сказал глава государства.

      "Правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится платежка", – сказал Зеленский.

      Он напомнил, что украинцам постоянно напоминают о том, что коммунальные услуги – это товар, за который надо платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора.

      Мы все это все хорошо понимаем, но есть "но": не может платежка за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает 70% своей заработной платы,
      – подчеркнул президент.

      Смотрите видео с заседания Совета развития общин и территорий с участием Зеленского:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Отопительный сезон Алексей Гончарук Деньги Кабинет Министров Украины Коммунальные услуги Тарифы
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