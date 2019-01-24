Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду

Серед кандидатів, які вибули із конкурсу на першому засіданні Громадської ради міжнародних експертів була і Київська суддя Оксана Голуб. Суддя Шевченківського районного суду міста Києва відома своїми сумнівними рішеннями та брехнею у декларації.

НЕчесть тижня

Спочатку хочемо нагадати історію минулорічної лауреатки премії "НЕчесть тижня". Адже історія судді Вовчанського райсуду Харківської області Ірини Уханьової ще не закінчилась.

Читайте также: Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом

Нагадаємо, у 2016 році суддя заборонила активісту Максиму Корнієнку знімати судове засідання на відео. Після його відмови припинити зйомку суддя своїм же рішенням постановила арештувати хлопця на 15 діб – за злісну непокору правоохоронцям. Справа не тільки в тому, що це найсуворіше із покарань, яке могла обрати суддя, – воно беззаперечно неправосудне. Адже знімати судові засідання дозволяє закон.

Одна з палат Вищої ради правосуддя, розглянувши скаргу Корнієнка, погодилася з тим, що суддя винесла свавільне рішення та вирішила, що суддю потрібно звільнити. Однак, минулого тижня Вища рада правосуддя у повному складі це покарання замінила. Замість звільнення служительку Феміди тимчасово відсторонили від роботи та відправили підвищувати кваліфікацію до Національної школи суддів.

Так-так, ви правильно почули – за абсолютно законну зйомку судового засідання суддя постановила арештувати активіста на 15 діб. І за це рішення її не звільняють, а направляють перепідготуватися. Мовляв, кілька зайвих уроків – і з Ірини Уханьової буде кваліфікована суддя, а може й отримає звання "Честь тижня".



Ірина Уханьова – нечесна суддя

А поки Ірина Уханьова навчається, ми розповімо вам про лауреата, який уже заслужив на нашу премію.

Честь тижня

Це Голова Громадської рада міжнародних експертів – сер Ентоні Хуппер. Цей орган сьогодні бере участь у конкурсі до Антикорупційного суду, а саме оцінює доброчесність та професійність кандидатів.

До приїзду в Україну Хупер більше двадцяти років займався обвинуваченням та захистом у кримінальних справах. Також в різний час був лордом-суддею Апеляційного суду та суддею Верховного суду Англії та Уельсу. Ентоні Хупер має досвід розгляду і гучних корупційних справ, зокрема, займався справами щодо підозри у корупції серед легкоатлетів, а також щодо вибору міста-столиці Олімпійських Ігор.

Увесь цей досвід допомагає екс-судді оцінювати кандидатів до Вищого антикорупційного суду та пояснювати Комісії, чому деяких з них призначати не можна.

Міжнародні експерти на чолі з Хупером уже висловили сумнів щодо 47 кандидатів із 113. Тепер, на спільних засіданнях, вони та Вища кваліфкомісія визначають разом, чи може сумнівний, на думку ГРМЕ, кандидат, продовжувати участь у конкурсі. Уже після першого засідання із конкурсу вибули 8 із 8 сумнівних кандидатів – бо не змогли пояснити походження свого майна чи мотиви ухвалення рішень.



Сер Ентоні Хупер чесно перевіряє суддів-кандидатів до Антикорупційного суду

Премію "Честь тижня" за об’єктивний та безсторонній аналіз кандидатів до Вищого антикорупційного суду отримує голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер.

НЕчесть тижня

Серед кандидатів, які вибули із конкурсу на першому засіданні ГРМЕ була і Київська суддя Оксана Голуб. Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана Голуб відома тим, що під час Революції гідності позбавляла активістів права керування транспортним засобом. Про підстави такого рішення на співбесіді суддя згадати не змогла, але зазначила, що ніколи не виносила рішень за вказівкою чи під тиском.

Читайте также: Які судді стали найкращими у 2018 році: думка людей

У 2017 році суддя обрала запобіжний засіб сину нардепа Шуфрича, якого підозрювали в порушенні ПДР із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень — поруки батька та домашній арешт. А ще суддя Голуб має досвід розгляду корупційних справ.

2018 року вона повернула для усунення недоліків обвинувальний акт щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, який підозрюється у розкраданні півмільярда гривень. Згодом її ухвалу скасував Апеляційний суд, адже недоліків він там не побачив.

Міжнародні експерти також з’ясували, що суддя не задекларувала авто чоловіка та дохід від його продажу. У результаті засідання Кваліфкомісія погодилася із сумнівами міжнародників і припинила участь Оксани Голуб у конкурсі. Тож суддею Антикорупційного суду їй не стати. Премію "НЕчесть тижня" за сумнівні рішення та брехню в декларації отримує суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана Голуб.





Оксана Голуб отримала премію "НеЧесть тижня"

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.