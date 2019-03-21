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      Сумской горсовет остался без электричества из-за вероятной диверсии: кто к этому причастен

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      Сумской горсовет длительное время был без электричества: детали
      Сумской горсовет длительное время был без электричества: детали / Фото из открытых источников

      В Сумах работа местного горсовета некоторое время была парализована. А все из-за того, что неизвестные перерезали электрические кабели, которые питали помещения админучреждения. Городские чиновники в этом обвиняют областную власть.

      В результате инцидента питание сначала потеряла служебная линия, в результате этого госорган не имел доступа к Интернету, а на следующий день и бытовая. В итоге в горсовете перестали работать все компьютеры, из-за чего работа института остановилась. Не работал и центр по предоставлению админуслуг, спровоцировавший волну возмущения среди населения, поскольку людям приходилось длительное время ждать, пишет ТСН.

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      "Неполадки в электрощитовой электрики начали фиксировать где-то полторы недели назад – то выключены автоматы, то отсоединены провода", – рассказал руководитель отдела административных услуг Роман Мороз.

      Заместитель Сумского городского головы Андрей Баранов, со своей стороны, заметил, что после первых диверсий они поставили несколько камер наблюдения.

      Когда посмотрели видео, то увидели причастных к обесточиванию. И узнали самого завхоза областного совета. Оба его похода к электрощитовой совпали во времени с обесточиванием горсовета,
      – подчеркнул чиновник.

      По его словам, за этим мужчиной, который занимается хозяйственной частью в областном совете, они уже наблюдали определенные провокации.

      Суми, диверсія, місьрада, облрада, скандал, конфлікт, електрика
      Причастных к обесточиванию Сумского горсовета зафиксировали камеры наблюдения

      "И до этого напряженные отношения между областной и городской властью сейчас переросли в провокационную войну. Это больше похоже на детский сад, попытки навредить. Мне кажется это такое вредительство – не очень красивое, а логично я не могу абсолютно объяснить", – говорит Баранов.

      В облсовете все обвинения со стороны горсовета отвергают.

      "Если бы хотели, то обрезали бы так, что никто бы его не сделал, скажу вам так, если бы имели такую цель. А они вот бегают жалуются. Пусть они знаете куда еще пожалуются, в ООН и президенту США", – заявил глава ведомства Владимир Токарь.

      Директор коммунального учреждения Сумского областного совета по эксплуатации админздания Валерий Заика (тот вышеупомянутый завхоз) добавляет, что они провода не резали, а наоборот чинили, и именно поэтому он есть на записях камер.

      "Пригласил меня к себе председатель областного совета Владимир Токарь, почему у него пропал Интернет и телефонная связь пропала, и я дал указание работникам, чтобы они разобрались", – заверил он.

      Суми, диверсія, місьрада, облрада, скандал, конфлікт, електрика, Валерій Заїка
      Вероятный главный диверсант Валерий Заика

      Правда, компьютерщики не понимают, почему завхоз приходил именно к их электрощитовой.

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      "Так зачем, если были проблемы с электричеством в областном совете, они пришли к электрощитовой, которая питает здание городского совета? Там нет никаких кабелей, которые питают помещения областного совета", – удивляется руководитель отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения Сумского городского совета Виктор Беломар.

      К слову, Сумской горсовет записи с камер наблюдений, на которые попали вероятные диверсанты, передал полиции и ГПУ. Следовательно, именно они сейчас занимаются этим делом.

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      Теги: Новости Украины Скандал Электроэнергия Сумы
      Источник: 24 Канал
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