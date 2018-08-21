Сумы примут матч Украина – Черногория в отборе к ЧЕ-2020 по гандболу

Сумы были выбраны местом проведения первого домашнего матча мужской сборной Украины по гандболу в отборе к чемпионату Европы-2020.

28 октября на площадке Сумского легкоатлетического манежа состоится поединок Украина – Черногория. Начало игры в 18:30.

"Сумы – город, который всегда обеспечивает сборные Украины достойными условиями для тренировки и игр, а сумские болельщики всегда отчаянно поддерживают национальные команды", – объяснили свой выбор в Федерации гандбола Украины.

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Напомним, что Украина попала 8-й отборочной группы вместе с Данией, Черногорией и Фарерскими островами. Две лучшие команды выйдут на чемпионат Европы-2020.



В 2018-м украинцы проведут два матча отборочного турнира: 24 октября в Архус против Дании и 28 октября в Сумах против Черногории.

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