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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сумы примут матч Украина – Черногория в отборе к ЧЕ-2020 по гандболу

17 Читати новину українською
Сборная Украины по гандболу сыграет с Черногорией в Сумах
Сборная Украины по гандболу сыграет с Черногорией в Сумах / Федерация гандбола Украины

Сумы были выбраны местом проведения первого домашнего матча мужской сборной Украины по гандболу в отборе к чемпионату Европы-2020.

28 октября на площадке Сумского легкоатлетического манежа состоится поединок Украина – Черногория. Начало игры в 18:30.

"Сумы – город, который всегда обеспечивает сборные Украины достойными условиями для тренировки и игр, а сумские болельщики всегда отчаянно поддерживают национальные команды", – объяснили свой выбор в Федерации гандбола Украины.

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Напомним, что Украина попала 8-й отборочной группы вместе с Данией, Черногорией и Фарерскими островами. Две лучшие команды выйдут на чемпионат Европы-2020.

В 2018-м украинцы проведут два матча отборочного турнира: 24 октября в Архус против Дании и 28 октября в Сумах против Черногории.

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Теги: Новости спорта Сумы
Источник: 24 Канал
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