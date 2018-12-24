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      Супер-забивной украинский форвард ждет контракта с "Карпатами"

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      Роман Дебелко
      Роман Дебелко / facebook.com/fclevadia

      Украинский нападающий "Карпат" Роман Дебелко, который на правах аренды выступает за эстонскую "Левадию", рассказал, планирует ли возвращаться во львовский клуб.

      Футболист в интервью SporArena заявил, что львовяне пока не связывались с ним.

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      "Я так понимаю, решения по мне еще не принято", – сказал Дебелко. Форвард отметил, что будет ждать решения "Карпат".

      Футболист также заявил, что "Левадия" не будет выкупать его контракт, поскольку клуб не имеет достаточного количества денег.

      "Дело в том, что эстонцы считают свои средства и продумывают собственные инвестиции. Если бы клуб стал чемпионом и мог рассчитывать на выплаты от УЕФА, то он смог бы себе позволить выкупить наш с Юрием Ткачуком контракт. К сожалению, мы заняли второе место – "Левадия" вынуждена была отказаться от такого намерения. А вот "Нымме-Калью", где играет наш земляк Андрей Маркович, теперь, думаю, сможет за него поторговаться", – резюмировал Дебелко.

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      Под конец футболист заявил, что для него важнее играть, поэтому он открыт ко всем предложениям.

      "Я открыт ко всем вариантам и предложениям. Не настраиваю себя на то, чтобы ехать специально только за границу или же, наоборот, только бороться за возврат в Украину. Для меня самое главное – играть, чувствовать доверие тренеров и иметь амбициозные задачи".

      Напомним, что в чемпионате Эстонии Дебелко за 36 матчей "наколотил" 27 голов и отдал 10 результативных передач. Его цена на трансферном рынке составляет 350 тыс. евро.

      Теги: Футбол Спорт ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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