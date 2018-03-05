"Суперблондинка" без кокшника: Оля Полякова удивила новым сценическим образом
Украинская "суперблондинка" Оля Полякова сменила привычный для поклонников кокошник на корону.
Об этом сообщает журнал "Лиза".
Свой новый образ певица Оля Полякова продемонстрировала на концерте в Киеве. На сцене дворца искусств "Украина" звезда появилась в дизайнерском мини-платье со стразами и на высоких каблуках. Образ Оля Полякова дополнила короной от бренда Patoka Studio. Аксессуар был золотым с бирюзовыми вставками и синим камнем.
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Звезда украсила свой стильный "лук" белой с синим накидкой, украшенной перьями. Оля Полякова, хоть и без традиционного для нее сценического образа, выглядела отлично.
Новый сценический образ Оли Поляковой
Оля Полякова на концерте в Киеве
Певица Оля Полякова сменила образ
Украинская "суперблондинка" примерила новый образ