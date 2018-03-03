Супермаркет в Нидерландах решился на смелый эксперимент по бойкоту пластика
В Амстердаме открылся первый в мире "ряд без пластика" в супермаркете, который полностью бойкотирует неэкологичные упаковки.
Об этом сообщила общественная инициатива ReThink на своей странице в Facebook.
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Инициативу ввело руководство нидерландской сети супермаркетов Ekoplaza. Сейчас в plastic-free отделе представлено более 700 товаров, упаковка которых сделана из биоразлагаемых материалов и таких, что компостируются.
Кроме того, "ряд без пластика" должен стать тестовой площадкой для производителей новых типов упаковок, которые не наносят вреда окружающей среде.
Источник: 24 Канал
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