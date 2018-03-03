Супермаркет в Нидерландах решился на смелый эксперимент по бойкоту пластика

В Амстердаме открылся первый в мире "ряд без пластика" в супермаркете, который полностью бойкотирует неэкологичные упаковки.

Об этом сообщила общественная инициатива ReThink на своей странице в Facebook.

Читайте также: Французская компания хочет перерабатывать украинский мусор для генерации энергии

Инициативу ввело руководство нидерландской сети супермаркетов Ekoplaza. Сейчас в plastic-free отделе представлено более 700 товаров, упаковка которых сделана из биоразлагаемых материалов и таких, что компостируются.

Кроме того, "ряд без пластика" должен стать тестовой площадкой для производителей новых типов упаковок, которые не наносят вреда окружающей среде.