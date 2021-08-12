В супермаркете Кривого Рога на посетителей упал потолок: фото

В Кривом Роге в мясном отделе супермаркета "Варус" на посетителей обвалился потолок. Из-за этого один человек получил легкие повреждения.

Инцидент произошел еще вечером 11 августа в Ингулецком районе города. Поэтому весь следующий день супермаркет не работал.

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Ремонт в супермаркете сделали только зимой

Сразу после инцидента, среди местных жителей появились подозрения. Мол, владельцы супермаркета сэкономили на ремонте и доверили его некомпетентным людям.



Потолок упал на посетителей супермаркета в Кривом Роге / Фото с фейсбука Сергея Иванова

Однако владельцы супермаркета утверждают, что ремонт делали квалифицированные рабочие с соблюдением всех норм. Также руководители добавляют, что перед завершением работ работники технического отдела проверили все конструкции на надежность. Как прошел проверку потолок в мясном отделе – выясняют.

Пострадавший утром пошел на работу

Мужчина, который пострадал из-за падения потолка, отказался от госпитализации. Руководители супермаркета заявили, что покрыли расходы потерпевшего на неотложную медицинскую помощь. Также добавили, что мужчина утром вышел на работу.

Чего не скажешь о работниках "Варуса". Супермаркет не работал весь день 12 августа.



Супермаркет "Варус" после обвала потолка не работал весь день / Фото Perepichka News