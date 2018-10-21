Супермен, или ниндзя: появился еще один противоречивый факт о расстреле людей Росляковым в Керчи

Вполне вероятно, что у 18-летнего Владислава Рослякова во время нападения на политехнический колледж в Керчи были сообщники, поскольку хрупкий юноша не сумел бы пронести на себе такое количество боеприпасов. Кроме того, свидетели утверждают, что выстрелы были слышны в разных концах заведения. Также некоторые очевидцы видели нескольких нападавших в масках.

Об этом рассказал российский журналист и публицист Александр Сотник, пишет "Главред".

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Что это за супермен, способный протянуть на хрупких плечах такое количество боеприпасов? Одни только патроны в количестве 120 штук весят более 7 килограммов, а здесь еще взрывчатка с ружьем. Это даже не один тяжелый рюкзак, а еще и несколько значительных сумок килограмм по 10 каждая. Этот Росляков – что, Рэмбо, скрещенный с морским, мать его, котиком? Или, может, ниндзя, способный появляться одновременно в разных концах коридора? Потому что очевидцы утверждают, что нападавших было несколько, и они были в масках и действовали они профессионально и методично: бросали в помещение взрывные пакеты, после чего расстреливали людей из автоматов. И может, директор колледжа, которая находилась в состоянии шока, была недалека от истины, когда восклицала: "Это как Беслан!"

– отметил журналист.

По его словам, в ответ на неудобные вопросы относительно тех трагических событий сразу начинаются выдумки о акустическом эффекте и о том, как все были напуганными, и всем все показалось.

В то же время он добавляет, конечно, когда основной виновник застрелился или был застрелен, то можно списать на него что угодно, вплоть до повешения Иуды.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ опубликовали полное видео, как Росляков осуществлял взрывы и расстреливал людей в политехническом колледже в Керчи, однако впоследствии оно исчезло из свободного доступа и пошло якобы «на доработку».



Огласку этому событию добавляет и тот факт, что на кадрах можно было увидеть мужчину, который перед нападением здоровается с парнем и впоследствии внимательно следит за его действиями. Заметим, что Росляков как по дороге до колледжа, так и в самом колледже, встречается со многими людьми, однако больше ни на кого не реагировал.

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