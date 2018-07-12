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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Супермодель Джиджи Хадид показала лицо без макияжа

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Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid

Известная американская модель Джиджи Хадид неожиданно опубликовала фотографию, на которой показала свое лицо без макияжа. Звезда решила показать свою внешность "без прикрас".

Фанаты Джиджи Хадид даже в обычные дни всегда привыкли видеть 23-летнюю звезду в безукоризненном виде: в всегда стильном образе при легком дневном макияже и с естественной прической. Даже прогуливаясь по улицам мегаполисов Джиджи всегда выглядела прекрасно.

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На днях она решила показать, что скрывается под ее косметикой и фильтрами в Instagram-Stories, опубликовав неожиданное фото без макияжа. Модель дополнила свое фото текстом, который трудно разглядеть из-за "размытости".

Джиджи Хадид без макияжа

На лице Хадид можно увидеть несовершенства и веснушки, а из-за напряженного графика работы – и темные круги под глазами.  Но молодая звезда все равно остается красивой и вызывает восхищение у миллионов поклонников.

Теги: LifeStyle Красота Мода Джиджи Хадид
Источник: 24 Канал
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