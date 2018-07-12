Супермодель Джиджи Хадид показала лицо без макияжа
Известная американская модель Джиджи Хадид неожиданно опубликовала фотографию, на которой показала свое лицо без макияжа. Звезда решила показать свою внешность "без прикрас".
Фанаты Джиджи Хадид даже в обычные дни всегда привыкли видеть 23-летнюю звезду в безукоризненном виде: в всегда стильном образе при легком дневном макияже и с естественной прической. Даже прогуливаясь по улицам мегаполисов Джиджи всегда выглядела прекрасно.
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На днях она решила показать, что скрывается под ее косметикой и фильтрами в Instagram-Stories, опубликовав неожиданное фото без макияжа. Модель дополнила свое фото текстом, который трудно разглядеть из-за "размытости".
Джиджи Хадид без макияжа
На лице Хадид можно увидеть несовершенства и веснушки, а из-за напряженного графика работы – и темные круги под глазами. Но молодая звезда все равно остается красивой и вызывает восхищение у миллионов поклонников.