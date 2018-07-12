Супермодель Эмили Ратаковски впервые показала свое обручальное кольцо: фото

Американская модель Эмили Ратаковски впервые вблизи показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Себастьян Бир-Маклард на помолвку.

В конце февраля 2018 года Эмили Ратаковски огорошила поклонников неожиданной новостью о браке с актером и продюсером Себастьяном Бор-Маклардом. До замужества пара провстречалась всего несколько недель, что немножко шокировало подписчиков звезды. Кроме этого, супермодель отказалась от традиционного белого платья, одев на скромную церемонию стильный костюм от Zara.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Бер 2018 р. о 8:04 PST

Со времени бракосочетания Эмили Ратаковски прошло 4 месяца. Теперь модель решила впервые показать перстень, который Себастьян Бир-Маклард подарил ей на помолвку. Ювелирное изделие с двумя крупными бриллиантами Эмили носит с золотым обручальным кольцом.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Лип 2018 р. о 7:23 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Лип 2018 р. о 6:54 PDT

Стоит отметить, что сама Эмили Ратаковски рассказывала: большинство сторонников делали ставки на то, что ее брак выдержит всего несколько недель. Однако пара до сих пор вместе, а их отношения становятся все крепче. Да, звезды уже приобрели совместное жилье и активно путешествуют, демонстрируя семейную идиллию.