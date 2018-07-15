Супермодель Кейт Аптон беременна первенцем

Самая сексуальная женщина планеты по версии журнала Maxim – американская модель Кейт Аптон впервые станет мамой. О беременности она рассказала в личном блоге.

Не прошло и года после роскошной свадьбы модели Кейт Аптон и бейсболиста Джастина Верлендера, как пара объявила о скором отцовстве. Счастливые супруги объявило о беременности звезды в один день.

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Беременна в Майами, – лаконично написала Кейт.

К записи модель добавила снимок, на котором виден ее беременный живот. На фото Кейт Аптон в красном костюме и белой майке гордится своим положением.

В отличие от звездной жены, Джастин Верлендер был более многословным. Мужчина не только признался в любви модели, но и заверил, что она будет замечательной мамой.

"Ты будешь замечательной матерью! Не могу дождаться того дня, когда мы поедем в новое путешествие уже втроем! Ты самая заботливая, любящая и сильная женщина, которую я когда-либо встречал! Горд, думая о том, что наш ребенок будет воспитан такой женщиной! Очень сильно тебя люблю", – растрогал сеть Джастин Верлендер.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Лип 2018 р. о 12:30 PDT

Напомним, что американская актриса и модель Кейт Аптон вышла замуж за звезду бейсбола Джастина Верлендера в ноябре 2017 года. Церемонию венчания звездная пара провела в итальянской Тоскане. 25-летняя Кейт Аптон за вечер надела два роскошных платья от бренда Valentino.