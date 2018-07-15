12:43
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Супермодель Кейт Аптон беременна первенцем

144 Читати новину українською
Кейт Аптон беременна первенцем
Кейт Аптон беременна первенцем

Самая сексуальная женщина планеты по версии журнала Maxim – американская модель Кейт Аптон впервые станет мамой. О беременности она рассказала в личном блоге.

Не прошло и года после роскошной свадьбы модели Кейт Аптон и бейсболиста Джастина Верлендера, как пара объявила о скором отцовстве. Счастливые супруги объявило о беременности звезды в один день.

Читайте также: Соблазнительная Кейт Аптон снялась на обложку мужского журнала: фото

Беременна в Майами, – лаконично написала Кейт.

К записи модель добавила снимок, на котором виден ее беременный живот. На фото Кейт Аптон в красном костюме и белой майке гордится своим положением.

 

#PregnantinMiami @justinverlander ️

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

В отличие от звездной жены, Джастин Верлендер был более многословным. Мужчина не только признался в любви модели, но и заверил, что она будет замечательной мамой.

"Ты будешь замечательной матерью! Не могу дождаться того дня, когда мы поедем в новое путешествие уже втроем! Ты самая заботливая, любящая и сильная женщина, которую я когда-либо встречал! Горд, думая о том, что наш ребенок будет воспитан такой женщиной! Очень сильно тебя люблю", – растрогал сеть Джастин Верлендер.

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Напомним, что американская актриса и модель Кейт Аптон вышла замуж за звезду бейсбола Джастина Верлендера в ноябре 2017 года. Церемонию венчания звездная пара провела в итальянской Тоскане. 25-летняя Кейт Аптон за вечер надела два роскошных платья от бренда Valentino.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сегодня, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 388
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сегодня, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 1687
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 июля, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 719
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 июля, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 3168
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 июля, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 1259
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук