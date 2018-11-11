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      Супермодель Кейт Аптон родила первенца: первое фото новорожденной

      93 Читати новину українською
      Кейт Аптон и Джастин Верлендер стали родителями
      Кейт Аптон и Джастин Верлендер стали родителями / ABC News

      Одна из самых привлекательных американских моделей Кейт Аптон впервые стала мамой. 35-летняя знаменитость родила дочку.

      Кейт Аптон и ее муж, бейсболист Джастин Верлендер, впервые стали родителями. Об этом знаменитости рассказали на своих страницах в Instagram. Модель родила очаровательную дочку 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.

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      Новоиспеченная звездная мама решила пока не показывать лицо малышки, опубликовав фото, на котором видно носик и маленькую ручку ребенка.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

       

      А вот бейсболист Джастин Верлендер опубликовал трогательное сообщение, к которому прикрепил фото руки новорожденной девочки, которую держат он и Кейт Аптон.

      Добро пожаловать в этот мир, Женевьева Аптон Верлендер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя увидел,
      – написал Джастин Верлендер.

       

      К слову, о беременности Кейт Аптон пара рассказала в середине июля. Случилось это через месяц после того, как мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты, который возглавила модель.

      Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы
      Источник: 24 Канал
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