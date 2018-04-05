Супермодель Кэндис Свейнпол показала соблазнительные фото в купальнике
Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол порадовала поклонников новой серией пикантных фото для собственной линейки купальников Tropic of C.
Фото, которые разместили в Instagram, сделанные на фоне прекрасной природы Бразилии.
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Для снимков модель примерила несколько красивых и соблазнительных купальников и продемонстрировала стройные формы.
Фотосесія Кендіс Свейнпол
Кендіс Свейнпол у купальнику
Источник: 24 Канал
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