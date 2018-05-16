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Супермодели поразили образами на Каннском фестивале в одном белье: сексуальные фото

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Винни Харлоу на Каннском фестивале-2018
Винни Харлоу на Каннском фестивале-2018 / www.gettyimages.in

Известные супермодели Алессандра Амбросио, Сара Сампайо и Винни Харлоу удивили своими откровенными образами на Каннском кинофестивале-2018. Звезды появились на торжественном событии лишь в одном белье черного цвета.

Так, модели совершили свой яркий выход на показе новой круизной коллекции для женщин и мужчин немецкого дизайнера Филиппа Плейна "Dynasty"-2019.

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Модель с необычной внешностью Винни Харлоу примерила соблазнительное боди, сверху украшенное сеткой, а также высокие ботфорты из перьев и легкую черную накидку. Образ завершал ее золотистый клатч.

Винни Харлоу на Каннском фестивале-2018

Экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио надела соблазнительное белье, которое украшали декоративные полоски, а также кружевную длинную накидку и кожаные ботфорты.

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Алессандра Амбросио

В свою очередь модель Victoria's Secret Сара Сампайо уверенно шагала по подиуму фестиваля в пикантном черном боди с разрезами на животе и откровенным декольте, прикрыв плечи пиджаком с леопардовым принтом. Ее "лук" тоже завершали черные ботфорты, а изюминку образу добавляли ниспадающие шнурки, которые крепились к белью.


Сара Сампайо

Теги: LifeStyle Эротика Каннский кинофестиваль Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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