Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали
Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу, где ему будут делать плановую операцию на бедре.
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Операцию на бедре мужу королевы Елизаветы II сделают в больнице Короля Эдварда VIII.
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Из-за проблем со здоровьем Филипп, который отказался от королевских обязанностей, пропустил несколько публичных мероприятий, в частности, Пасхальную службу.
Королева, которая находится в замке Виндзор, постоянно получает информацию о лечении мужа.
Источник: 24 Канал
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