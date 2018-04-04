Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали

Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу, где ему будут делать плановую операцию на бедре.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Операцию на бедре мужу королевы Елизаветы II сделают в больнице Короля Эдварда VIII.

Читайте также: Елизавете II тайно выбирают преемника

Из-за проблем со здоровьем Филипп, который отказался от королевских обязанностей, пропустил несколько публичных мероприятий, в частности, Пасхальную службу.

Королева, которая находится в замке Виндзор, постоянно получает информацию о лечении мужа.