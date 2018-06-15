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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

Супругов, которые на камеру насиловали свою 4-летнюю дочь, арестовали

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Супругов, которые на камеру насиловали свою 4-летнюю дочь, арестовали
Супругов, которые на камеру насиловали свою 4-летнюю дочь, арестовали / Фото пресс-службы полиции

Супруги в Кривом Роге создавали порноматериалы, эксплуатируя 4-летнюю дочь, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Судья Октябрьского районного суда города Полтавы вынес решение в отношении семейной пары, которая эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографических материалов. Им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога,
– говорится в сообщении полиции.

Действия мужчины и женщины квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Злоумышленников арестовали сроком на 60 суток

Напомним, 13 октября в Кривом Роге разоблачили 28-летнего мужчину и его 30-летнюю жену. Злоумышленники вступали с 4-летней дочерью в половые сношения и фиксировали процесс на видео.

Теги: Дети Изнасилование Новости Кривого Рога Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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