Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"

Існує прикра практика використовувати спиртовмісні настоянки замість алкоголю.

Зараз їх можна придбати в аптеці, і вони значно дешевші за алкогольні напої. Бо на відміну від виробників алкогольних напоїв, виробники "лікувальних" настоянок не сплачують акциз.

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Водночас, постійне підвищення акцизів на алкоголь і тютюн, як би це комусь не подобалося, є складовою захисту громадського здоров'я. І такі кроки зокрема передбачає Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань. А також – Угода про асоціацію з ЄС, пише в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

Продаж спирту регулюється і на фармацевтичному ринку також. Міністерство охорони здоров'я України визначає квоти для виробництва різноманітних лікарських засобів. І ми отримуємо запити збільшити квоти для виробників настоянок, які позиціонують себе лікарськими засобами.

Аби припинити використання ліків як доступного "алкоголю", МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Вже готовий відповідний проект постанови. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз, як це роблять, наприклад, виробники горілчаних напоїв. А ліки залишаться ліками.

Одна з найпопулярніших спиртовмісних настоянок, якою намагаються заміняти алкогольні напої – настоянка глоду – так званий "бояришнік". Імовірно, ви могли неодноразово бачити порожні склянки з-під настоянки глоду доволі далеко від медичних закладів або ж у місцях, мало придатних для лікування.

Сучасна доказова медицина активно вивчає біологічно-активні сполуки плодів глоду – можливо, їх можна використати для створення ліків. Більшість досліджень наразі проведені на лабораторних тваринах чи культурі клітин, але є й клінічні дослідження. Останні не всі проведені як слід, але переважно свідчать про користь екстрактів глоду для серцево-судинної системи.

Що хорошого міститься в глоді?

Вже знайомі нам флавоноїди, поліфеноли та антоціани, притаманні ягодам. Ці сполуки мають антиоксидантну дію, тобто вловлюють та гасять вільні радикали, а також впливають на активність низки генів, залучених в роботу серця і судин. Є дані про зниження компонентами глоду тиску, покращення стану в разі аритмії, вплив на різні ланки обміну жирів та сповільнення розвитку атеросклерозу. Вважається, що екстракти глоду покращують травлення і утворення жовчі. У птахівництві екстракт глоду розглядають як корисну добавку до питної води. (Більше читайте тут bit.ly/2OFP90Z; http://bit.ly/2M0tgqU; http://bit.ly/2MIx5jZ.)

Чи можна пити чай із глоду, його настоянку чи глодове вино і сподіватися, що хвороби минуть?

Чай пити можна, але просто як напій. Аби щось стало лікарським препаратом, з нього мають бути виділені активні речовини, їхня кількість має бути відома і стандартна, а самі ліки пройти пре- та клінічні випробування, і бути зареєстрованими. Якщо ліки дієві, має бути запобіжний механізм передозуванню, хоча щодо глоду немає даних про передозування bit.ly/2OFP90Z, http://bit.ly/2YEGpYt.

Але настоянки можна зумисне перепити, бо це спирт. Рекомендовані дози настоянки глоду – від 10 до 20 крапель за один прийом, або 160-900 мг екстракту – це менше 1 мл.

Наразі в Україні настоянку глоду можна купити без рецепту. У США та Канаді тривалий час препарати глоду належали до біологічно-активних добавок, але зараз їх маркетують як "альтернативну медицину". До точного і дозованого застосування препаратів глоду із очікуваним ефектом – далеко.

У дослідженнях глоду використовують саме спиртово-водні екстракти на основі етанолу чи метанолу. Але препарати на основі спирту – не найкращий варіант, як ми розуміємо.

Хороші новини – біологічно-активні сполуки глоду виділяються значно ефективніше гарячою водою під тиском – таке собі глодове високотехнологічне еспресо. Цей метод розробили задля подолання законодавчих регуляцій спиртових настоянок, високої ціни продукції та побічних ефектів від етанолу.

Якщо у вас на присадибній ділянці росте глід, робіть із його цвіту, листя і плодів чаї, або готуйте желе чи фруктовий оцет із плодів.

Насамкінець, глід хороший тим, що з нього виходить гарний, традиційний британський живопліт – він і квітне, і створює кисень, і захищає від шуму, і годує міських птахів взимку. Це – найбільш ефективне застосування глоду для загального блага.

Автор: Уляна Супрун

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