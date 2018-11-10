Супрун дала полезные советы, как правильно употреблять жиры

Полезные свойства жиров в вашем рационе обеспечат организм энергией, будут поддерживать рост клеток и помогут организму контролировать уровень холестерина и поглощать жизненно необходимые питательные вещества.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Многие люди стараются избегать жирной пищи и покупать все обезжиренное. Также многих людей пугает слово "холестерин", поэтому они отказываются от животных жиров или выбирают только масла. Однако, по словам Супрун, не нужно этого делать, ведь организм нуждается в жирных кислотах и холестерине.

Ведь если мы питаемся разнообразно, включая животные жиры, у нас нет заболеваний печени, мы физически активны, а уровень холестерина в крови будет в норме. Супрун отметила, что нет "плохого" или "хорошего" холестерина, так как для организма важен баланс. Без холестерина может возникнуть депрессия, авитаминоз, слабый иммунитет или даже бесплодия.

Вот несколько полезных советов по поводу употребления жиров:

1. Сохраняйте баланс жирности молочных продуктов

Обезжиренная молочная продукция теряет витамины A и D и не вызывает ощущение сытости, что может заставить нас переедать. Поэтому обязательно следует употреблять необходимое количество молочных продуктов, особенно с высокой жирностью. Стоит понимать, что если не превышать дневную норму калорий, то жирное молоко или йогурт не влияют на вес.

2. Старайтесь не жарить на растительном масле

Идея жарки на растительном масле является не самым здоровым решением, поскольку при нагревании масла могут становиться вредными, а еда – слишком жирной и калорийной. Лучше меньше жарить, и употреблять масла в салате.

Растительное масло

3. Обязательно внесите в свой рацион рыбу

Рыба – это хороший источник омега-3 жирных кислот и профилактика ненужных воспалений. Особенно 200 или 300 грамм рыбы или моллюсков в неделю обеспечат организм полезными жирами. Именно рыба (а не рыбий жир) полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или лучшего умственного развития детей.



Рыба полезна для организма

4. Занимайтесь физическими упражнениями

Физические аэробные нагрузки не просто нормализуют холестерин, а сожгут лишние калории. Исследования показали, что бегая еженедельно по 16 километров в течение хотя бы 10 месяцев, вы нормализует также и баланс холестерина.

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