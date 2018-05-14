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Супрун дала важные советы к проблеме, которая касается каждого: полезное видео

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Сутулость негативно влияет на организм
Сутулость негативно влияет на организм / Unsplash

Правильная осанка реально влияет на здоровье и поэтому, когда родственники говорят вам выпрямиться, лучше их ослушаться.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она объяснила, что то как вы держитесь, когда стоите или сидите, является основой для каждого движения и определяет то, как тело приспосабливается к нагрузкам.

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Они бывают разными, однако есть одно нагрузку, мы все без исключения чувствуем постоянно – гравитация, 
– добавила чиновник.

И если ваша осанка нарушена – мышцы вынуждены работать больше, чтобы удерживать вас вертикально. Отдельные мышцы постепенно становятся менее гибкими, другие – слабее.

Она добавила, что плохая осанка приводит к более быстрому износу суставов и связок и делает некоторые органы, как легкие, менее эффективными.

Почему так важно заботиться об осанке и как это делать смотрите в видео:

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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