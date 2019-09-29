Супрун: Епідемія хвороби вейпінгу продовжується

З того часу, як було зафіксовано першу смерть від важкої хвороби легенів серед курців електронних пристроїв для куріння та вейпів, пройшло близько місяця.

За цей час за даними CDC кількість смертельних випадків зросла до семи. Водночас вже зафіксовано 530 кейсів цієї хвороби у 38 штатах і одній території США, пише Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

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CDC та інші організації охорони здоров'я зараз посилено збирають інформацію для аналізу. Зібрані дані про пацієнтів (проаналізовано 373 з 530 випадків) свідчать, що хвороба вражає здебільшого чоловіків (72%), середній вік хворих від 18 до 34 років (67%). Серед пацієнтів досить багато людей, молодших за 18 років.

Що саме спричинило цю хворобу досі невідомо. Її безпосередньо пов'язують з курінням електронних девайсів. Всі люди, у яких були зафіксовані симптоми, повідомили про регулярне або нещодавнє споживання таких виробів для куріння.

Пацієнти звертаються зі скаргами на сухий кашель, біль у грудях, задишку, біль у животі, нудоту та блювання. Також у деяких спостерігається підвищення температури, біль в тілі та інтенсивне потовиділення вночі. Усі вони мають серйозні ураження легенів. У деяких випадках під час лікування пацієнти відчувають покращення вже через 5-7 днів. Більш важкі випадки потребують лікування в реанімації.

Аналіз рідин та самих девайсів також поки не дає чіткої картини, що саме може бути причиною хвороби. У ході розслідування не було виявлено жодного конкретного пристрою, речовин для куріння, заправок чи картриджів, що пов'язані з усіма цими випадками.

Електронні сигарети нагрівають рідину, утворюючи аерозоль, який вдихають у легені. Зазвичай він містить нікотин з добавками. Також він може містити тетрагідроканабінол (ТГК) – психоактивний інгредієнт канабісу, змішаного з розчинниками, ароматизаторами та іншими хімічними речовинами. Наразі відомо, що пацієнти вдихали не лише нікотин, але й речовини ТГК. Деякі повідомили про вживання нікотину і ТГК. Частина пацієнтів – лише про вживання нікотину.

Результати діагностики легенів пацієнтів виглядають як серйозна вірусна чи бактеріальна пневмонія, але тести не підтверджують наявності цих хвороб. Доказів інфекційного походження травм легень також не знайдено. Тому науковці схильні вважати, що ці травми можуть мати хімічне походження.

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Крім того, під час проведення діагностики пацієнтів виявили наявність аномальних імунних клітин у легенях, що містять численні маслянисті крапельки, які називаються ліпідними макрофагами. Вони можуть бути маркером рідкісної форми пневмонії, відомої як ліпоїдна пневмонія. Але на цьому етапі дослідження поки не можна повністю підтвердити чи спростувати такий діагноз.

Дослідники кейсів хвороби також не виключають можливості, що вона може бути спричинена саме вмістом рідини, яку вдихали. Потенційно на ринку електронних сигарет та заправок можуть існувати фальсифікати, що містять невідомі складники, та продаються нелегально. Під час нагрівання вони здатні утворювати нові сполуки, що можуть бути шкідливими. Наразі дослідники збирають інформацію про 14 брендів рідин, які містять ТГК та 13, що містять нікотин, та досліджують їхнє походження і виробників.

Поки тривають дослідження та аналіз усіх кейсів, CDC розробило рекомендації для людей, медичних працівників та департаментів охорони здоров'я.

Людей, що використовують електронні пристрої для куріння чи вейпи передусім закликають від них відмовитися. А також не повертатися до куріння сигарет. В разі наявності симптомів (кашлю, болю у грудях чи животі, нудоти, блювання), одразу повідомити про це свого лікаря. Та не купувати ці пристрої чи наповнювачі на вулиці або в інтернеті, та нічого самостійно не додавати до речовин для вдихання.

Виробники вейпів та електронних пристроїв для куріння запевняють, що вони безпечніші за сигарети. Хоча жодне якісне незалежне дослідження цього не підтверджує. Не варто обманювати себе, що таке куріння менш шкідливе, навіть якщо наразі все гаразд. Жодної безпечної альтернативи сигаретам не існує.

Про перший смертельний випадок від цієї хвороби легень писали тут.

Автор: Уляна Супрун

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