09:30
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Блог Соцсети

      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою

      286
      Супрун розповіла як підготувати імунітет до сезону грипу
      Супрун розповіла як підготувати імунітет до сезону грипу / Фото з відкритих джерел

      Доки надворі стає все холодніше, а застуджених друзів і колег – все більше, з усіх сторін лунає реклама імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають чи посилюють імунітет. Маркетологи намагаються переконати людей, які кутаються у шарфи та пальта, що кілька пігулок зроблять їх непохитно стійкими до застуди.

      Але ні, це так не працює. Імунітет не можна посилити якоюсь пігулкою. Імунітет, як і все, що стосується здоров'я – це про систематичну роботу.

      Імунітет – це захисна система, що складається з тимусу, де формуються Т-лімфоцити, та кісткового мозку, де формуються лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, які захищають нас від вірусів та бактерій. Також імунітет – це лімфатична система, селезінка, мигдалини та аденоїди. І єдиним способом саме тренування імунітету є контакт людини із зовнішнім світом. Натомість ховатися в стерильних умовах не вихід, адже щойно людина потрапить у стресові умови – імунітет виявиться не готовим реагувати та захищатися.

      Читайте також: В Україні заборонили популярний імуномодулятор з сумнівною ефективністю

      Так звані імуномодулятори, які реклама пропонує пити здоровим людям, аби нібито покращити імунітет, насправді передбачені для іншого. Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань – онкології чи трансплантації органів. Натомість переконливих доказів, що вони допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає.

      До того ж, штучне стимулювання імунної системи може бути шкідливе. Коли вона надто активна, можуть виникати алергії чи аутоімунні хвороби.

      Відповіді на поширені питання про посилення імунітету дав Федір Лапій.

      Оскільки ми вже з'ясували, що чарівної пігулки для захисту від хвороб не існує, розповідаємо, що дійсно варто робити. Над імунітетом доведеться працювати. Але рецепт насправді нескладний, головне – регулярність.

      Збалансоване харчування має велике значення для повноцінної роботи організму та імунної системи. Нам потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна (клітковина) і рідина. Їжа має бути збалансованою та різноманітною – тобто необхідно споживати всі доступні продукти. Половину раціону мають становити овочі та фрукти, решту – цільнозернові злаки, нежирне м'ясо, бобові, та горіхи і насіння.

      Більше про те, що таке збалансоване харчування.

      Приклад меню, яке допоможе покращити здоров'я.

      Фізична активність

      Про користь і необхідність фізичних навантажень для здоров'я організму ми казали вже чимало. Але і для імунітету спорт також корисний. Альтернативою тренуванням можуть бути тривалі піші прогулянки. Крім того, вони покращують роботу мозку, серцево-судинної системи, зменшують стрес та налагоджують сон. Намагайтеся навіть у холодну пору року ловити сонячне світло і проводити цей час надворі. Важливо також регулярно провітрювати робоче та житлове приміщення.

      Дбайте про достатню кількість годин сну. Вночі вам має бути тепло, але не забувайте провітрювати спальню. Вдягайтеся за погодою, але не перебирайте з одягом. Якщо ви все ж захворіли, не варто бігти в офіс. Колеги будуть вдячні.

      Робіть щеплення, зокрема і від грипу. Це єдина "чарівна пігулка", яка може захистити від грипу та вірусних захворювань у холодну пору року. Більше про захист від грипу тут.

      Навіть якщо ви зараз застудилися – це ще не привід казати, що маєте знижений імунітет, панікувати та пити антибіотики чи імуномодулятори. Говорити про проблеми з імунітетом варто, якщо протягом року ви мали декілька гнійних отитів, важких синуситів чи кілька пневмоній, або ж якщо п'єте антибіотики понад 2 місяці, а вони не діють.

      Пам'ятайте, що найкращий порадник щодо здоров'я – ваш сімейний лікар, а не реклама та інтернет. Довіряйте лише перевіреній інформації та стережіться фуфломіцинів.

      ️ Перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди.
      ️ Спростування поширених міфів про застуду.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Скільки людей померли від грипу: сумна статистика

      blog_ava
      Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      2795
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Публикации Ульяна Супрун Имуннитет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 286
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1252
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 222
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      13 октября , 23:16 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 14367
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      13 октября , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 2195
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук