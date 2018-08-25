Супрун напомнила правила безопасности в толпе
Праздничные выходные являются хорошей возможностью отдохнуть и посетить концерты и другие массовые мероприятия.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила правила безопасности в толпе и на массовых мероприятиях.
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1. Хорошо изучите место, продолжительность и формат мероприятий, меры безопасности и сколько людей примерно посетит действо.
2. Просмотрите прогноз погоды. Обязательно нужно иметь с собой достаточное количество воды.
Как вести себя в толпе
3. Обращайте внимание на все, что происходит вокруг – выходы, место оказания помощи, расположение координаторов мероприятия.
4. В случае, если вы потеряетесь, договоритесь о месте встречи во время мероприятий.
5. При движении с толпой в одном направлении не толкайтесь и не спешите, избегайте сужение между зданиями, тупиков или выступлений.
6. Не двигайтесь против толпы. Если вы хотите ее пересечь – сделайте это по диагонали или по касательной. Если у вас что-то упало – ни в коем случае не опускайтесь, чтобы поднять.
Правила безопасности на массовых мероприятиях
7. Избегайте стен, металлических заборов или витрин. Лучше станьте от них как можно дальше.
8. Если вы упали в толпе, то сначала защитите голову руками и подогните к груди ноги. Попробуйте как можно быстрее встать.
9. Не надевайте вещей, за которые можно зацепиться – шарф, длинные украшения или галстук. Одежда не должна ограничивать ваше движение.
Одежда не должна ограничивать ваше движение
10. Если вы взяли детей – то следите за ними, наденьте на них яркую одежду и зарядите их телефоны, если случится непредвиденная ситуация.
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