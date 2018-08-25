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Супрун напомнила правила безопасности в толпе

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Как вести себя в толпе и на массовых мероприятиях
Как вести себя в толпе и на массовых мероприятиях / energolife.info

Праздничные выходные являются хорошей возможностью отдохнуть и посетить концерты и другие массовые мероприятия.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила правила безопасности в толпе и на массовых мероприятиях.

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1. Хорошо изучите место, продолжительность и формат мероприятий, меры безопасности и сколько людей примерно посетит действо.

2. Просмотрите прогноз погоды. Обязательно нужно иметь с собой достаточное количество воды.

Як поводитися у натовпі

Как вести себя в толпе

3. Обращайте внимание на все, что происходит вокруг – выходы, место оказания помощи, расположение координаторов мероприятия.

4. В случае, если вы потеряетесь, договоритесь о месте встречи во время мероприятий.

5. При движении с толпой в одном направлении не толкайтесь и не спешите, избегайте сужение между зданиями, тупиков или выступлений.

6. Не двигайтесь против толпы. Если вы хотите ее пересечь – сделайте это по диагонали или по касательной. Если у вас что-то упало – ни в коем случае не опускайтесь, чтобы поднять.

Правила безпеки на масових заходах

Правила безопасности на массовых мероприятиях

7. Избегайте стен, металлических заборов или витрин. Лучше станьте от них как можно дальше.

8. Если вы упали в толпе, то сначала защитите голову руками и подогните к груди ноги. Попробуйте как можно быстрее встать.

9. Не надевайте вещей, за которые можно зацепиться – шарф, длинные украшения или галстук. Одежда не должна ограничивать ваше движение.

Одяг не повинен обмежувати ваш рух

Одежда не должна ограничивать ваше движение

10. Если вы взяли детей – то следите за ними, наденьте на них яркую одежду и зарядите их телефоны, если случится непредвиденная ситуация.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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