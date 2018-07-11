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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Супрун назвала 5 здоровых привычек, которые продолжают продолжительность жизни

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Какие привычки способны продлить жизнь
Какие привычки способны продлить жизнь / unsplash.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала, какие привычки способны продлить жизнь человека на 2 года.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Она привела результаты исследования, в котором приняли участие 120 тысяч человек, длился эксперимент 30 лет.

Среди факторов, которые способны продлить жизнь – это здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или хотя бы умеренное употребление алкоголя.

via GIPHY

Люди, которые имели одну из этих привычек, жили на 2 года дольше, чем те, кто этого не делал. А те, кто придерживался всех привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше.

Эти факторы также способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Долголетия Ульяна Супрун Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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