Супрун назвала 5 здоровых привычек, которые продолжают продолжительность жизни
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала, какие привычки способны продлить жизнь человека на 2 года.
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
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Она привела результаты исследования, в котором приняли участие 120 тысяч человек, длился эксперимент 30 лет.
Среди факторов, которые способны продлить жизнь – это здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или хотя бы умеренное употребление алкоголя.
Люди, которые имели одну из этих привычек, жили на 2 года дольше, чем те, кто этого не делал. А те, кто придерживался всех привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше.
Эти факторы также способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
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