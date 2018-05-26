Супрун назвала город, который занимает последнее место в процессе подписания деклараций с врачам

В Украине продолжается процесс подписания деклараций пациентов с врачами. "Пасет задних" по количеству подписанных деклараций – город Сумы.

Об этом во время рабочей поездки на Сумщину сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Укринформ.

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В городе Сумы, в частности, подписано лишь 4,8 тысячи деклараций, даже в райцентре Бурынь, где 9 тысяч населения, уже подписано 5,5 тысячи пациентов. И поэтому мы приехали, чтобы пообщаться с местными властями, что мы можем сделать, чем помочь, чтобы это улучшить,

– подчеркнула Супрун.

Супрун убеждена, что торможение процесса будет иметь отрицательные последствия.

"Мы теряем время и теряем деньги. Ведь торможение на местах может привести к тому, что пациенты пойдут к частным врачам. А коммунальные учреждения будут получать недостаточное финансирование и не смогут улучшать условия лечения", – отметила Супрун.

Как сообщил начальник областного управления охраны здоровья Сумской ОГА Сергея Бутенко, всего сейчас на Сумщине декларации с семейными врачами заключили 54,8 тысячи ее жителей.

Стоит добавить, что с начала общенациональной кампании "Врач для каждой семьи" 5 миллионов 675 тысяч 538 украинских пациентов заключили декларации с терапевтами, семейными врачами и педиатрами.