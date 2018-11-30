Супрун назвала места, где можно бесплатно пройти тесты на ВИЧ

В Украине большинство новых случаев оказываются впервые на 3 и 4 клинических стадиях ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья уже неудовлетворительное. Эта ситуация может быть исправлена, если не закрывать глаза на проблему и вовремя проходить тестирование.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Она напомнила, что 1 декабря во всем мире проходят мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом.

"Сегодня мы как никогда близко, чтобы преодолеть одну из самых страшных эпидемий за времена существования человечества. СПИД больше не входит в десятку ведущих причин смертности. Но до сих пор с ВИЧ-инфекцией живет около 37 миллионов людей на планете. Далеко не каждый из них знает о своем статусе", – рассказала Супрун.

По ее словам, всего ВИЧ-инфицированных украинцев около 244 тысяч. Знает о своем статусе лишь половина оценочного количества людей, живущих с ВИЧ.

Сейчас в Украине нет проблем с лечением – мы первыми в Восточной Европе переходим на 100% обеспеченность лекарствами. То есть каждый ВИЧ-позитивный украинец может получать лечение бесплатно! Сейчас в преодолении болезни самое важное – обнаружить и привести на лечение всех, кто живет с ВИЧ, – отметила Ульяна Супрун.

Также министр призвала посетите ближайший пункт тестирования, сама процедура длится 15 минут, бесплатно и конфиденциально. Адреса с местами для тестирования на ВИЧ в Украине можно найти на сайте AHF Ukraine.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун “Быстрый тест на ВИЧ можно пройти и у семейного врача. В следующем году в страну будет завезено более миллиона высококачественных (точность 99%) тестов как за государственные средства, так и финансирование международных доноров. Не будь ребенком — пройди тест на ВИЧ!".

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