Супрун назвала опасное состояние, которое возникает осенью
Осенью не только можно подцепить насморк или простуду. У большинства людей ухудшается течение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.
Об этом отмечает и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
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Речь идет об обострении артериальной гипертензии – гипертонический криз. Он возникает из-за резкого и внезапного повышения артериального давления – как правило более 180 и/или 120 мм ртутного столба.
Оно может осложняться инсультами, инфарктами, отеками легких.
Основные симптомы:
– интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;
– нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;
– интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения;
– тошнота и рвота;
– одышка;
– судороги;
– отсутствие сознания;
– выраженные тревожные расстройства.
Как выявить гипертонический криз
При выявлении этих признаков – звоните 103, поскольку в большинстве случаев необходима госпитализация.
Чтобы предотвратить гипертонический криз, нужно эффективно взаимодействовать с медиком, поскольку он сможет подобрать эффективное лечение, чтобы контролировать болезнь.
Супрун советует придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься спортом и ограничить соль в рационе до 5 граммов в сутки.
Также необходимо самостоятельно измерять давление, чтобы вовремя выявить опасное состояние.
Самостоятельно измеряйте давление
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