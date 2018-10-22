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      Супрун назвала опасное состояние, которое возникает осенью

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      Гипертонический криз: симптомы, профилактика
      Гипертонический криз: симптомы, профилактика / steemkr.com

      Осенью не только можно подцепить насморк или простуду. У большинства людей ухудшается течение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

      Об этом отмечает и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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      Речь идет об обострении артериальной гипертензии – гипертонический криз. Он возникает из-за резкого и внезапного повышения артериального давления – как правило более 180 и/или 120 мм ртутного столба.

      Оно может осложняться инсультами, инфарктами, отеками легких.

      Основные симптомы:

      – интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;
      – нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;
      – интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения;
      – тошнота и рвота;
      – одышка;
      – судороги;
      – отсутствие сознания;
      – выраженные тревожные расстройства.

      Як виявити гіпертонічний криз
      Как выявить гипертонический криз

      При выявлении этих признаков – звоните 103, поскольку в большинстве случаев необходима госпитализация.

      Чтобы предотвратить гипертонический криз, нужно эффективно взаимодействовать с медиком, поскольку он сможет подобрать эффективное лечение, чтобы контролировать болезнь.

      Супрун советует придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься спортом и ограничить соль в рационе до 5 граммов в сутки.

      Также необходимо самостоятельно измерять давление, чтобы вовремя выявить опасное состояние.

      Самостійно вимірюйте тиск
      Самостоятельно измеряйте давление

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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