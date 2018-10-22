Супрун назвала опасное состояние, которое возникает осенью

Осенью не только можно подцепить насморк или простуду. У большинства людей ухудшается течение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

Об этом отмечает и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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Речь идет об обострении артериальной гипертензии – гипертонический криз. Он возникает из-за резкого и внезапного повышения артериального давления – как правило более 180 и/или 120 мм ртутного столба.

Оно может осложняться инсультами, инфарктами, отеками легких.

Основные симптомы:

– интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;

– нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;

– интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения;

– тошнота и рвота;

– одышка;

– судороги;

– отсутствие сознания;

– выраженные тревожные расстройства.



Как выявить гипертонический криз

При выявлении этих признаков – звоните 103, поскольку в большинстве случаев необходима госпитализация.

Чтобы предотвратить гипертонический криз, нужно эффективно взаимодействовать с медиком, поскольку он сможет подобрать эффективное лечение, чтобы контролировать болезнь.

Супрун советует придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься спортом и ограничить соль в рационе до 5 граммов в сутки.

Также необходимо самостоятельно измерять давление, чтобы вовремя выявить опасное состояние.



Самостоятельно измеряйте давление

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