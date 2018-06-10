Супрун назвала опасную эпидемию, которая распространяется по миру

Миром ширится эпидемия недоверия науке – напуганные страшными и неподтвержденным легендам, люди ставят под сомнение факты и давно доказанные наукой истины.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В качестве примера чиновник привела страх, что вакцины вызывают аутизм, хотя это неправда.

"Люди готовы вернуть ужасные болезни в реальность 21 века, чем поверить науке и вакцинироваться. Даже то, что науке удалось преодолеть оспу, а вакцины от полиомиелита спасают жизни 400 – 500 тысячам детей ежегодно, не является убедительным для них", – добавила Супрун.

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Также в. о. министра отметила, что люди доверяют Google больше, чем опыту врачей, пользуются гомеопатией, отвергая медицину. Хотя ни одно действительное научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают.

Не верят в опасность климатических изменений, боятся генномодифицированных продуктов – к сожалению, примеров, как страх и недоверие к фактам тормозят научный прогресс, немало. Это все мешает науке спасать планету и людей, нуждающихся в помощи,

– констатировала Супрун.

По ее словам, есть только один путь не разучиться различать, что является правдой, а что нет, – критически мыслить.

"Не принимайте что-то как должное. Требуйте подтверждения, будьте внимательны и в меру скептичны. Обработка фактов – это то, что помогает нам выбрать верный путь и познать правду", – отметила Супрун.

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