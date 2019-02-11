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      Супрун назвала причину постоянных атак против Минздрава

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      Супрун назвала одну из причин постоянных атак против Минздрава
      Супрун назвала одну из причин постоянных атак против Минздрава / Фото 24 канала

      Временно отстраненная от исполнения обязанностей главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что одной из причин постоянных атак против ее команды является трансформация системы закупок лекарств.

      Супрун объяснила, что благодаря сотрудничеству с международными организациями, "средства налогоплательщиков, выделенные из бюджета на лекарства, больше невозможно воровать".

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      Сегодня никто не может просто закупить препарат от рака в 10 раз дороже, чтобы "распилить" государственный бюджет. Хотя только в 2014 году Минздрав Украины только так и проводил закупки лекарств за средства налогоплательщиков. Для лиц, которые сидели возле этой кормушки годами – это потерянные сотни миллионов гривен. И они не могут смириться с тем, что "веселые" времена уже не вернуть,
      – отметила чиновница.

      Когда в Минздраве убрали из закупок коррупционную составляющую, положительные изменения начали происходить очень быстро. Так, только по направлению приобретения для лечения рака у взрослых теперь удается закупать 90% препаратов дешевле, чем это было в 2014 году. В общем, Украина сейчас закупает на 30-40% больше препаратов для лечения онкозаболеваний у взрослых и детей.

      "В целом переход на закупки через международные организации позволили использовать на дополнительные закупки до 39% выделенных средств. Это все – больше жизненно важных лекарств, вакцин, стентов и других медицинских изделий, которые берегут здоровье и жизнь многих-многих людей. Пока будут продолжаться изменения, доступ пациентов к лечению будет расширяться", – подытожила Супрун.

       

      Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать на посту министра здравоохранения.

      2. Окружной административный суд Киева частично принял решение о Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".

      3. Согласно постановлению, она была отстранена с "признаками очевидной противоправности". Кроме того, в суде убеждают, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.

      4. Юрист Ирина Шумская пояснила в комментарии 24 каналу, что пока законодательство не предусматривает ни административной, ни уголовной ответственности за наличие двойного гражданства.

      5. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать свою должность.

      6. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

       

      Видео: кто такая Ульяна Супрун

       

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      Теги: Здоровье Лечение Лекарства Новости Украины Новости политики Медицина Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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