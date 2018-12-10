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      Супрун назвала продукты, которые нужно есть зимой

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      Супрун назвала продукты, которые нужно есть зимой
      Супрун назвала продукты, которые нужно есть зимой / libertateapentrufemei.ro

      Не только йогурт содержит полезные бактерии. Хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам может составить салат из квашеной капусты.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      Ферментированные или квашеные продукты – это кефир, вино, мисо, кимчи (корейский маринованный редис и капуста, квашеная свекла и свекольный квас). Они меняют вкус и свойства в результате действия ферментов, которые выделяют бактерии.

      В этих продуктах молочнокислые бактерии поедают сахар и клетчатку овощей или бобов, и образуют молочную кислоту. Она действует как консервант, не дает вредным бактериям и грибкам размножаться и портить продукт.

      Кімчі

      Кимчи

      Благодаря ферментации увеличивается срок годности продуктов, сохраняется их питательная ценность, что и делает их еще более полезными.

      1. Ферментированные продукты содержат пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, и поддерживают здоровый уровень холестерина.

      2. В ферментированных продуктах появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами. Супрун отметила, что азиатская ферментированная пища может даже подавлять тревогу.

      3. Из-за процессов ферментации увеличивается содержание питательных веществ в продуктах, что и ​​делает их полезными.

      Користь квашених продуктів

      Польза квашеных продуктов

      Хорошим источником витамина С, пектина, кальция и сульфорафана является квашеная капуста. В квашеной свекле содержатся полезные для печени и мышц вещества бетаина, фолиевая кислота и нитраты. Соевые продукты, как мисо – источник витаминов Е, К, фолиевой кислоты, более доступной, чем в обычной сои, белка, и полифенолов.

      Поэтому Супрун советует есть в холодный период года ферментированные или соленые продукты.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Ульяна Супрун Профилактика заболеваний Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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