Супрун назвала продукты, которые нужно есть зимой
Не только йогурт содержит полезные бактерии. Хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам может составить салат из квашеной капусты.
Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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Ферментированные или квашеные продукты – это кефир, вино, мисо, кимчи (корейский маринованный редис и капуста, квашеная свекла и свекольный квас). Они меняют вкус и свойства в результате действия ферментов, которые выделяют бактерии.
В этих продуктах молочнокислые бактерии поедают сахар и клетчатку овощей или бобов, и образуют молочную кислоту. Она действует как консервант, не дает вредным бактериям и грибкам размножаться и портить продукт.
Кимчи
Благодаря ферментации увеличивается срок годности продуктов, сохраняется их питательная ценность, что и делает их еще более полезными.
1. Ферментированные продукты содержат пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, и поддерживают здоровый уровень холестерина.
2. В ферментированных продуктах появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами. Супрун отметила, что азиатская ферментированная пища может даже подавлять тревогу.
3. Из-за процессов ферментации увеличивается содержание питательных веществ в продуктах, что и делает их полезными.
Польза квашеных продуктов
Хорошим источником витамина С, пектина, кальция и сульфорафана является квашеная капуста. В квашеной свекле содержатся полезные для печени и мышц вещества бетаина, фолиевая кислота и нитраты. Соевые продукты, как мисо – источник витаминов Е, К, фолиевой кислоты, более доступной, чем в обычной сои, белка, и полифенолов.
Поэтому Супрун советует есть в холодный период года ферментированные или соленые продукты.
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