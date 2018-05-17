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Супрун назвала ресурсы, где можно проверить качество лекарств

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На каких ресурсах можно проверить качество лекарств
На каких ресурсах можно проверить качество лекарств / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла украинцев тщательнее выбирать лекарства, поскольку существует вероятность подделки препаратов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Лекарство можно проверить на наличие государственной регистрации в Государственном реестре лекарственных средств Украины.

Искать препарат можно по названию, номеру регистрационного удостоверения или его составу. Этот реестр обновляют ежедневно. Поэтому, по словам Супрун, это один из лучших ресурсов для проверки качества лекарств.

Найти данные о фальсифицированных препаратах можно на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Пользователи смартфонов с операционными системами Android и IOS могут скачать приложение "Лекарства Контроль". Здесь можно проверить лекарства, которые вы только что купили, найти аналоги препаратов, пересмотреть инструкции.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что более 50% потребленных лекарств в 2017 году составляют препараты без доказанной эффективности.

Теги: Медицина Здоровая жизнь Здоровье Лечение Лекарства Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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