22:25
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Супрун об отравлении в Черкассах: Дети уже сегодня начнут возвращаться домой

238 Читати новину українською
Уляна Супрун
Уляна Супрун / 24 Канал

В анализах детей, отравившихся во время линейки в Черкасской школе 8 мая, не обнаружили никаких химикатов. Уже сегодня они начнут возвращаться домой.

Об этом на брифинге в Киеве рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Речь идет о массовом отравлении детей в Черкассах в школе №8, когда во время линейки одновременно потеряли сознание около 30 учеников. В больницу с головокружением и тошнотой попали 53 детей и 4 взрослых.

Читайте также: Массовое отравление детей в Черкассах: все подробности

"Похоже, что это было что-то, что дети вдохнули именно во дворе. Хотя некоторым детям стало плохо уже внутри школы, однако это не было привязано к школе, это связано с тем, что вдохнули воздух на улице", – отметила Супрун .

Специалисты собрали дополнительные образцы грунта и воды с территории школы, а также с территории воинской части, расположенной рядом, и отправили их в Киев. Первые результаты, сделанные в региональной лаборатории, показывают, что в воде и почве ничего не было. Сегодня до конца дня должны быть результаты киевской лаборатории.

Супрун подчеркнула, что то, что произошло в Днепропетровской области, не имеет никакого отношения к событию в Черкассах. Там одному ребенку стало плохо из-за переживаний, а другие потеряли сознание, потому что стояли на солнце.

Детям, заболевшим в Черкассах, до сих пор не поставили диагноз. По словам руководительницы МЗ, ни в крови, ни в моче, ни в мокроте детей не обнаружили никаких химических веществ.

Читайте также: Чем отравились дети в Черкассах: чрезвычайники рассказали о веществе

Дети уже сегодня начнут возвращаться домой. Они будут под присмотром своих врачей-педиатров. В течение двух недель. Новых случаев нет,
– отметила Супрун.

Супрун также отвергла версию, что дети отравились азотом, ведь в таком случае азот был бы обнаружен в их крови.

Теги: Новости Украины Здоровье Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 177
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 307
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
367
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 539
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1364
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук