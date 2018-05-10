Супрун об отравлении в Черкассах: Дети уже сегодня начнут возвращаться домой

В анализах детей, отравившихся во время линейки в Черкасской школе 8 мая, не обнаружили никаких химикатов. Уже сегодня они начнут возвращаться домой.

Об этом на брифинге в Киеве рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Речь идет о массовом отравлении детей в Черкассах в школе №8, когда во время линейки одновременно потеряли сознание около 30 учеников. В больницу с головокружением и тошнотой попали 53 детей и 4 взрослых.

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"Похоже, что это было что-то, что дети вдохнули именно во дворе. Хотя некоторым детям стало плохо уже внутри школы, однако это не было привязано к школе, это связано с тем, что вдохнули воздух на улице", – отметила Супрун .

Специалисты собрали дополнительные образцы грунта и воды с территории школы, а также с территории воинской части, расположенной рядом, и отправили их в Киев. Первые результаты, сделанные в региональной лаборатории, показывают, что в воде и почве ничего не было. Сегодня до конца дня должны быть результаты киевской лаборатории.

Супрун подчеркнула, что то, что произошло в Днепропетровской области, не имеет никакого отношения к событию в Черкассах. Там одному ребенку стало плохо из-за переживаний, а другие потеряли сознание, потому что стояли на солнце.

Детям, заболевшим в Черкассах, до сих пор не поставили диагноз. По словам руководительницы МЗ, ни в крови, ни в моче, ни в мокроте детей не обнаружили никаких химических веществ.

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Дети уже сегодня начнут возвращаться домой. Они будут под присмотром своих врачей-педиатров. В течение двух недель. Новых случаев нет,

– отметила Супрун.

Супрун также отвергла версию, что дети отравились азотом, ведь в таком случае азот был бы обнаружен в их крови.