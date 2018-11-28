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      Супрун объяснила, действительно ли полезное сало

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      Действительно ли полезное сало
      Действительно ли полезное сало / Фото из свободных источников

      В Украине сало – очень популярный продукт. Его либо любят, либо ненавидят. Сало просят привезти в качестве сувенира. Но полезен ли этот продукт?

      Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      В сале содержится смесь жиров: насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. В 100 граммах содержится 40 грамм ненасыщенных жиров или же 900 калорий, а это двойная дневная норма для организма. Поэтому Супрун советует есть ежедневно 20-30 грамм сала.

      Супрун радить їсти щодня 20-30 грамів сала
      Супрун советует есть ежедневно 20-30 грамм сала

      Избыток насыщенных жиров связывают с риском атеросклероза.

      Сало не содержит белков и клетчатки, минералов и ряда нутриентов. Больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами хорошо влияют на состояние сосудов.

      Полезные свойства сала

      1. Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

      Они необходимы для создания оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

      2. У Сала есть холин

      Полезное вещество, которое играет важную роль в обмене жиров.

      3. Сало содержит витамины D и Е

      4. Сало похоже по содержанию на рапсовое масла и рыбий жир.

      Корисні властивості сала
      Полезные свойства сала

      Супрун отметила, что нужно следить за своим рационом и учитывать затраты энергии. Стоит сочетать сало с крохмалистими продуктами — картофелем, кукурузной кашей, хлебом, и острыми компонентами — красным перцем, горчицей. Супрун советует есть сало с морковью, помидорами или борщом.

      Вывод: сало полезно тогда, когда его употреблять в небольшом количестве.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Ульяна Супрун Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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