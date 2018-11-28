Супрун объяснила, действительно ли полезное сало

В Украине сало – очень популярный продукт. Его либо любят, либо ненавидят. Сало просят привезти в качестве сувенира. Но полезен ли этот продукт?

Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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В сале содержится смесь жиров: насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. В 100 граммах содержится 40 грамм ненасыщенных жиров или же 900 калорий, а это двойная дневная норма для организма. Поэтому Супрун советует есть ежедневно 20-30 грамм сала.



Супрун советует есть ежедневно 20-30 грамм сала

Избыток насыщенных жиров связывают с риском атеросклероза.

Сало не содержит белков и клетчатки, минералов и ряда нутриентов. Больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами хорошо влияют на состояние сосудов.

Полезные свойства сала

1. Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

Они необходимы для создания оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

2. У Сала есть холин

Полезное вещество, которое играет важную роль в обмене жиров.

3. Сало содержит витамины D и Е

4. Сало похоже по содержанию на рапсовое масла и рыбий жир.



Полезные свойства сала

Супрун отметила, что нужно следить за своим рационом и учитывать затраты энергии. Стоит сочетать сало с крохмалистими продуктами — картофелем, кукурузной кашей, хлебом, и острыми компонентами — красным перцем, горчицей. Супрун советует есть сало с морковью, помидорами или борщом.

Вывод: сало полезно тогда, когда его употреблять в небольшом количестве.

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