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      Супрун объяснила, как будут работать медицинские учреждения во время военного положения

      660 Читати новину українською
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 Канал

      Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что во время военного положения в Украине доступ гражданского населения к получению медицинской помощи не будет ограничен.

      Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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      Она отметила, что в каждой области будет создан перечень медицинских учреждений, которые будут готовы оказать помощь военным в случае необходимости.

      Соответствующий перечень медицинских учреждений для каждой области опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения.

      В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам,
      – заявила Супрун.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      хроника событий
       
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      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Ульяна Супрун Здоровье
      Источник: 24 Канал
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