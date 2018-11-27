Супрун объяснила, как будут работать медицинские учреждения во время военного положения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что во время военного положения в Украине доступ гражданского населения к получению медицинской помощи не будет ограничен.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что в каждой области будет создан перечень медицинских учреждений, которые будут готовы оказать помощь военным в случае необходимости.

Соответствующий перечень медицинских учреждений для каждой области опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам,

– заявила Супрун.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.